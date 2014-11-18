گسترش فرهنگ مطالعه در کشور نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش بعد از ظهر سه شنبه در مراحل افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس تاکید کرد: باید فضایی ایجاد شود که افراد برای کتابخوانی و مطالعه احساس تشنگی کنند.

وی افزود: برای ایجاد فرهنگ مطالعه باید از مدارس و سنین پایین برنامه ریزی داشته باشیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تنها با شکل گیری یک امر ملی و حرکت جهادی می توانیم فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش دهیم.

کاراندیش یادآور شد: جای نگرانی است که کشورهای در حال توسعه با برخورداری ۸۰ درصد از جمعیت جهان تنها ۳۰ درصد کتاب ها را تولید می کنند، اما ۷۰ درصد تولید کتاب در دست ۲۰ درصد از مردم جهان باشد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید به سمت تولید محتوا حرکت کرد که در این میان توجه به مباحث دیجیتالی و بازی های رایانه ای باید مدنظر قرار داده شود.

وی با بیان اینکه خودشیفتگی ما در برخی از مواقع باعث کم توجهی به تحقیق و پژوهش در کشور شد، گفت: متاسفانه بارها اعلام کرده ایم که دیگر کشورها داشته های علمی ما را برده اند یا کتاب ابوعلی سینا را به نام خود استفاده می کنند در حالی که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که خودمان کم کاری کرده ایم.

کاراندیش با بیان اینکه جامعه پرسشگر به سمت مطالعه حرکت می کند، گفت: جامعه ای به سمت مطالعه می رود که پرسشگر باشد، بنابراین باید به دنبال راه هایی برای طی کردن مسیرهای جدید در زندگی باشیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: زمینه های پژوهش و تحقیق در هر جامعه، مطالعه است و اگر عادت به مطالعه رواج دهیم، به طور حتم مشکل کمبود زمان مطالعه از بین می رود.