به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اکبرپور بعدازظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه یکی از مسائل مهم در زمینه مدیرت بحران را اطلاع‌رسانی دانست و اظهارکرد: خبرنگاران نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارند.

اکبرپور یکی از چالش‌های مهم در مدیریت بحران کشور را نبود امکانات و کمبود اعتبارات دانست و افزود: در لایحه جدیدی که به مجلس ارائه شده، افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده است.

وی با انتقاد از اینکه با ایجاد طیف سیاسی در کشور مسئولین اجرایی در مدیرت بحران تغییر می‌کنند، تصریح کرد: ما این پیشنهاد را به مجلس داده‌ایم که مدیران حوزه مدیریت بحران تثبیت شوند.

اکبرپور با تاکید بر اینکه باید در حوادث عظیم تنها یک نفر فرمانده باشد، افزود: به طور متوسط در ماه ۵۰ زلزله بالای ۳.۵ ریشتر را در کشور داریم که ۱۰ درصد این زلزله‌ها بالای ۴.۵ ریشتر هستند.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای بخش امداد و نجات

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به سرعت آواربرداری در زلزله‌ها نیز گفت: بعد از زلزله بم سرعت امدادرسانی و آوار برداری ما افزایش یافته به طوری که در بوشهر عملیات آواربرداری طی سه ساعت به اتمام رسید.

اکبرپور بیان کرد: طی سال جاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای بخش امداد و نجات و آموزش همگانی اعتبار اختصاص یافته است.

وی قطع نخاح شدن مجروحین را یکی از تبعات ناشی از زلزله به دلیل عدم آموزش امدادگران عنوان کرد و گفت: در زلزله آذربایجان هشت نفر به این دلیل قطع نخاع شده‌اند.

اکبرپور در خصوص حل مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده شهرستان نهبندان نیز گفت: اگر استاندار مشکلات این مردم را به صورت مکتوب ارسال کند ما نیز اعتباراتی برای مردم محروم و بی‌بضاعت در نظر گرفته‌ایم.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در پایان یادآور شد: تاکنون نامه‌ای در خصوص حل مشکلات مردم سیل‌زده شهرستان نهبندان به مرکز ارسال نشده که در صورت ارسال ما پیگیر حل این مشکلات هستیم.