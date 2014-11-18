به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کجانی امروز در آیین بهرهبرداری از مجموعه فرهنگی مذهبی آستان مقدس امامزاده باقر(ع) اصفهان ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای این موسسه خیریه اظهار داشت: این خیریه در سال جاری تامین پوشاک بیش از دو هزار دانشآموز در مناطق محروم شهر اصفهان را برعهده داشته است.
وی در ادامه به مشارکت خیریه امام محمدباقر(ع) با کمیته امداد و اداره کل زندانهای استان اصفهان اشاه کرد و افزود: در این راستا با همکاری و هماهنگی با این دو نهاد بیش از ۷۰ هزار سبد کالا در ۵۸۰ روستای استان توطیع شده است.
رئیس هیات مدیره خیریه جامعه امام محمدباقر(ع) در ادامه با اشاره به افتتاح قرضالحسنه امام عصر(عج) توسط خیریه امام محمد باقر(ع) اصفهان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این قرضالحسنه بدون دریافت هیچ کارمزدی نسبت به ارایه وام به متقاضیان اقدام میکند.
وی در ادامه به توزیع هزار سبد کالا در ماه مبارک رمضان در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر نیز هر هفته یکبار بیش از یک هزار غذای گرم بین محرومان استان توزیع میشود.
گفتنی است که آیین افتتاح مجموعه فرهنگی امامزاده باقر(ع) اصفهان با حضور آیتالله سید یوسف طباطبایی نژاد و بسیاری از مدیران کل استان اصفهان از جمله مدیرکل اوقاف و امرو خیریه، مدیرکل زندانها، مدیرکل کمیته امداد، فرماندار اصفهان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیر عامل شرکت گاز و جمعی دیگر از مسئولان استان برگزار شد.