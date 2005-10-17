خيابانهاي تهران 12هزار فضاي پارك كنترل شده خواهند داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس كامران حاج نصراللهي ، كاهش زمان توقف درحاشيه خيابان ها به 30 دقيقه تا يك ساعت را در نتيجه اجراي طرح پاركبان دانست و اظهار داشت : اين امر موجب تقسيم عادلانه فضاي پارك حاشيه اي خيابانهايي كه تقاضاي پارك بسيار بالايي دارند شد و در نتيجه باعث كاهش زمان سرگرداني خودروها در خيابانهاي محدوده اجراي اين طرح براي يافتن محل پارك و جلوگيري از توقف هاي دوبله گرديد.

وي به نظر سنجي صورت گرفته از شهرونداني كه از طرح پاركبان استفاده مي كردند اشاره و خاطر نشان كرد: اين نظر سنجي نشان داد 72 درصد شهروندان موافق ادامه اجراي اين طرح هستند كه اين امر بيانگر استقبال شهروندان و موفقيت آميز بودن طرح است .

حاج نصراللهي تصريح كرد : بر اساس مطالعاتي كه از طريق دوربين هاي نظارت و كنترل تلويزيوني در محدوده خيابان وليعصر(عج) صورت گرفت ، اجراي طرح پاركبان تا حد زيادي از سرگرداني رانندگاني كه همواره در اين محدوده به دنبال يافتن فضايي براي پارك خودروي خود بودند ، كاسته و ترافيك محدوده را روان تر كرده است .

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در پايان از اجراي آزمايشي فاز اول طرح پاركبان مكانيزه در محدوده خيابان " ايران زمين " توسط دستگاههاي مكانيزه در آينده نزديك خبرداد.



