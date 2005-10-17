اقدامات شيطاني انگليس بر ضد ايران تازگي ندارد / تهديدهاي آمريكا و اسرائيل را با قاطعيت پاسخ خواهيم داد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الخليج امارات درشماره اخير خود با درج گفتگويي ويژه با سردارمسعود جزايري به بررسي تحولات جديد منطقه پرداخته است.



سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين گفتگو اظهار داشت : ايران به آمريكا توصيه كرد در امور عراق دخالت نكند اما اين كشور درحال حاضر در باتلاق اين كشور غرق شده است .



وي افزود : هشدارهاي آمريكا برضد ايران مبني برعدم دخالت در عراق نتايج معكوسي به دنبال داشته است زيرا آمريكا هر روز در عراق شكست مي خورد.

استراتژي جنگ را قدرت هاي استكباري و در راس آنها آمريكا تدوين كردند ايران با ارتش عراق رويارو نبود بلكه با قدرت هاي استكباري آمريكا و اروپايي روبرو بود و ملت عراق از اين جنگ كه به اراده آنها صورت نگرفت بلكه به اراده مستكبران، مبرا هستند. سخنگوي سپاه پاسداران

الخليج در بخش ديگر اين مصاحبه مي افزايد: سردارجزائري درواكنش به اتهام دخالت ايران در امورعراق تصريح كرد تهران درتحولات اين كشور نفوذ دارد كه اين نفوذ ناشي از مبادلات فرهنگي وجغرافيايي و تجاري است و نه نفوذ خرابكارانه يا ويرانگر.



وي خاطر نشان كرد: عراقي ها پيش از ايراني ها هرگونه اتهاماتي را برضد جمهوري اسلامي ايران مبني بردخالت اطلاعاتي و امنيتي درعراق تكذيب كردند و اين اتهامات و ادعاهاي آمريكايي ها و اسرائيلي ها كه هرازچندگاهي برضد ايران مطرح مي شود بدون مدرك و سند و ادعاهايي دروغ و بي پايه و اساس است.

به گزارش مهر، جزايري با اشاره به اينكه 1500 كيلومتر مرز مشترك ميان دو كشور وجود دارد، گفت : حتي جنگ هشت ساله رژيم صدام بر ضد ايران نتوانست امتداد و ارتباط مردمي و تجاري و فرهنگي ميان دو كشور را قطع كند.



وي تصريح كرد: جنگ هشت ساله تحميلي، جنگ بعثي ها برضد ايران بود نه جنگ ملت عراق برضد، ما. زيرا اين يك جنگ عادي نبود كه برسر مرزها يا منافع باشد، بلكه استراتژي جنگ را قدرتهاي استكباري و در راس آنها آمريكا تدوين كردند ايران با ارتش عراق رويارو نبود بلكه با قدرت هاي استكباري آمريكا و اروپايي روبرو بود و ملت عراق از اين جنگ كه به اراده آنها صورت نگرفت بلكه به اراده مستكبران، مبرا هستند.



به گزارش "مهر" سخنگوي سپاه پاسداران خاطر نشان كرد : بزرگداشت مراسم هفته دفاع مقدس كه هر ساله در ايران صورت مي گيرد به معناي پيام مجدد به قدرت هاي استكباري است كه مضمون آن اين است كه هيچ قدرتي قادر به درهم شكستن اراده ملت ايران نخواهد بود.



سردارجزايري به حمايت هاي گسترده آمريكا و غرب ازرژيم صدام در جنگ هشت ساله برضد ايران اشاره كرد و گفت : آمريكا از نظراطلاعاتي و جاسوسي، آلمان با ارسال سلاحهاي شيمايي و فرانسه با ارسال موشك و جنگنده و انگليس با ارسال سلاح هاي ممنوعه در جنگ بر ضد ايران به صدام كمك كردند.



وي تاكيد كرد: تاريخ هرگز آنها را نخواهد بخشيد و ما هرگز جنايات آنها را فراموش نخواهيم كرد .



به گزارش مهر، جزائري در اين خصوص به تحركات شيطاني انگليس بر ضد تهران اشاره كرد و گفت : اين اقدامات تازگي ندارد و اتهامات اخير انگليس بر ضد تهران نيز آخرين آن نخواهد بود. وي بار ديگر به آمريكا و اسرائيل درباره هرگونه اقدام خصمانه بر ضد ايران هشدار داد و گفت هر تهديدي بر ضد تهران با پاسخ دوچندان روبرو خواهد شد و ما هر حمله را با قاطعيت پاسخ خواهيم داد.

آمريكا از نظر اطلاعاتي و جاسوسي، آلمان با ارسال سلاح هاي شيمايي و فرانسه با ارسال موشك، جنگنده و انگليس با ارسال سلاح هاي ممنوعه در جنگ بر ضد ايران به صدام كمك كردند. تاريخ هرگز آنها را نخواهد بخشيد و ما هرگز سهم آنها در جنايات صدام را فراموش نخواهيم كرد . سردار جزائري

سخنگوي سپاه افزود : مسئولان آمريكايي به خوبي مي دانند كه تهران گزينه هاي متعددي را براي دفاع از خود دراختيار دارد وايران كشوري نيست كه در مقابل ظلم و ستم سكوت پيشه كند.وي گفت : دولت آمريكا به افغانستان و عراق به اين دليل حمله كرد تا عرصه را بر ايران تنگ كند اما نتيجه برعكس شد ونه تنها ايران چيزي را ازدست نداد بلكه برقدرت و اقتدارش هم افزوده شد.وي ابراز اطمينان كرد كه كشورهاي همسايه ايران همه اسلامي هستند و هيچ نگراني از برنامه صلح آميز هسته اي ايران ندارند.الخليج امارات در پايان اين گفتگوآورده است: سخنگوي سپاه اتهامات وارده به اينكه نيروهاي سپاه، احمدي نژاد را به رياست جمهوري رساندند تا يك حكومت نظامي تندرو در جمهوري اسلامي روي كار آيد، تكذيب كرد و گفت : سپاه نهادي از ارگان هاي نظام سياسي است كه در صفوف خود ميليون ها بسيجي را جاي داده است كه حق اين افراد هم ايفاي نقش سياسي است كه آنها صرفا نظامي نيستند بلكه شهرونداني هستند كه آمادگي هاي علمي، نظامي و معنوي دارند و حق مشاركت در فرايند سياسي و اعمال حق دارند كه قانون اساسي نيز حق نامزدي و شركت در انتخابات را براي آنها تضمين كرده است.