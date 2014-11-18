مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از خبرگزاری مهر در بیرجند بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور امروز در این بازدید اظهار کرد: دامپزشکی به دلیل نوع فعالیت هایی که دارد در زندگی روز مره مردم و به طور مستقیم در امنیت غذایی مردم دخیل است.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد بیمارهای مشترک بین انسان و دام هستند، بیان داشت: دامپزشکی با اقدمات بهداشتی و قرنطینه ای مناسب از بروز بیماری ها و به ویژه بیماری های نوپدید و بازپدید جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه در علم دامپزشکی پروژه ها برای کنترل و مبارزه علیه بیماری ها تعریف شده است، بیان کرد: در بحث پیشگیری و ریشه کنی بیماری تنها استراتژی که می تواند دامپزشکی را کمک کند تعامل دوسویه با رسانه ها و اطلاع رسانی است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی و آموزش مردم از طریق رسانه ها ساده ترین و زوده بازده ترین استراتژی است، عنوان کرد: معتقدیم آموزش به عموم مردم به منظور پیشگیری و ریشه کنی بیماری های مشترک بین انسان و دام، به مراتب ارزشمندتر و تاثیرگذار تر از اجرای برنامه های دامپزشکی در این زمینه بدون توجه به مبحث آموزش است.

رفیعی پور تصریح کرد: هم اکنون بیماری های قلبی و عروقی رتبه اول مرگ و میر و سرطان ها در رتبه دوم قرار دارد که این نشان از این دارد در زمینه غذایی و پیشگیری از بیماری ها در این حوزه درست عمل نشده است.

وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی تمامی کشتارگاه ها در وضعیت بهداشتی قرار دارند، افزود: اگر به کشتارگاه ها رسیدگی و توجه نشود معدن بیماری هستند و در این راستا دامپزشکی استان برای جلوگیری و بروز از بیماری های دامی و بیماری های مشترک تمامی کشتارگاه های استان را به پیش سرد مجهز کرده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به کیفی بودن محتوای خبری در خبرگزاری مهر گفت: امیدواریم با یک تعامل دوسویه بتوانیم از ظرفیت های این رسانه برای سلامت جامعه و آموزش به مردم استفاده کنیم.