آغاز نشست کارشناسی ایران و 1+5 در هتل کوبرگ

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در راس تیم مذاکره کننده هسته ای صبح امروز وارد وین شده است، ناهار کاری مشترک با کاترین اشتون مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد.

این گزارش می افزاید، در پی نهار کاری مشترک با کاترین اشتون به این برداشت مشترک رسیدند که امروز نشست رسمی بین ایران و 1+5 برگزار نشود.

مذاکرات امروز در سطح کارشناسی و دو جانبه بین معاونین خواهد بود که مذاکرات کارشناسی در هتل کوبرگ وین آغاز شده است.

ریاست تیم مذاکره کننده کارشناسی کشورمان بر عهده حمید بعیدی نژاد است.