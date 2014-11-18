به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس عصر سه شنبه در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب فارس، گفت: مقدس ترین کار فرهنگی هر کشور برپایی چنین نمایشگاه های کتاب است که در این محل آخرین دستاوردها و تفکرات قابل دیدن باشد.

محمد احمدی افزود: همین بازدید از نمایشگاه نیز با کم توجه ای عموم مواجه است زیرا به طور حتم اگر هر نمایشگاهی دیگری راه اندازی شده بود شاهد حضور بیشتری از مردم بودیم.

وی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب مخاطبان خاص و حرفه ای خود را دارد که امیدوارم این نمایشگاه تا آن اندازه مورد استقبال قرارگیرد که ناشران مجبور شوند از تهران کتاب وارد کنند.

استاندار فارس یادآور شد: اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی مداوم نمایشگاه کتاب در مرکز و استانهای کشور با توجه به مباحث مختلف قابل تقدیر است.

احمدی ادامه داد: کتاب در سبد خانوار ما جای خود را از دست داده و بسیاری از ما حاضر هستیم هزینه بسیاری برای بخش های مختلف حتی غذاهای آماده و سریع داشته باشیم اما کتاب نخریم.

وی افزود: در کشور ما آمار انتشار کتاب و مطبوعات بسیار پایین است و این آمار نسبت به جمعیت کشور قابل قبول نیست.

در ادامه مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس نیز گفت: در ارزش کتاب و کتابخوانی همین کافی است که دین ما بر پایه کتاب است.

حجت الاسلام و المسلمین امین رصاف تاکید کرد: متاسفانه امروز در بحث کتاب و کتابخوانی دچار مشکل هستیم و آمار زمان مطالعه متناسب با جایگاه کشور نیست.

وی افزود: همه ما باید تلاش کنیم که بهترین جایگاه برای کتاب و کتابخوانی را در کشور ایجاد کنیم که برای رسیدن به این مهم باید برنامه ریزی را برای سنین پایین جامعه داشته باشیم.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: باید ابتکارات جدید برای آشنایی مردم با کتاب و کتابخوانی ارائه شود.

حجت الاسلام و المسلمین رصاف ادامه داد: باید مراقب بود که تکنولوژی های جدید باعث نشود کتابخوانی را فراموش کنیم زیرا هر اندازه تکنولوژی جدید داشته باشیم کتاب جایگاه خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه کتاب به انسان اشراف می دهد، گفت: زمانیکه قرار است پژوهشی انجام شود باید از طریق کتابخوانی باشد زیرا زمانیکه برای این کار کتابهای مختلف را مطالعه کنیم برداشت های زیادی خواهیم داشت.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: تفکر استفاده از نرم افزار به جای کتاب صحیح نیست زیرا برداشت های بسیاری از کتاب می شود که در فضای مجازی قابل دسترس نیست.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب فارس با حضور یک هزار و ۵۰۰ انتشارات در پنج سالن کار خود را آغاز کرد.