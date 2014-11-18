پاس در آتش خوش شانسی نفت آبادان سوخت/ ۳ امتیاز شیرین خانگی پر!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان عصر سه شنبه ۲۷ آبان ماه در ششمین دیدار خود در لیگ دسته اول میزبان تیم مدعی صنعت نفت آبادان بود که این دیدار پس از ۹۰ دقیقه حمله پاسی ها با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

پاسی ها با ترکیب مهرداد بشاگردی، محسن حمیدی، اکبر بختیاری، نادر هوشیار، اسحاق سبحانی، محمود محمدی، ایمان نعمت پور، محسن آذرپاد، علی یونسی، محمدصادق کرمی و پیمان نامور در این دیدار به میدان آمدند.

تیم صنعت نفت آبادان نیز در این دیدار با ترکیب حسن هوری، عباس مرداسی، مرتضی غلامعلی تبار، حسین بغلانی، صادق گشنی، رحیم مهدی زهیوی، علی عبدالله زاده، محمد پورمحمد، محسن ربیع خواه، محمد زبیر نیک نفس، مقداد قباخلو وارد زمین مسابقه شدند.

حضور دو بازیکن سابق پاسی ها مقداد قباخلو و محسن ربیع خواه در ترکیب نفت آبادان نیز از نکات جالب توجه این توجه این دیدار بود که این دو بازیکن قبل از آغاز بازی به سمت نیمکت پاسی ها آمدند و خوش و بش کردند.

قبل از اینکه داور مسابقه سوت آغاز مسابقه را به صدا درآورد نفتی ها حلقه اتحادی را با حضور کادرفنی خود تشکیل دادند و نشان دادند برای گرفتن امتیاز از این دیدار مصمم هستند.

بازی دقایقی زودتر آغاز شد، با شروع بازی این پاسی ها بودند که از ابتدای نیمه اول مالکیت توپ و زمین را در اختیار داشتند و بازی خود را به حریف آبادانی دیکته کردند در جدی ترین این حملات شوت سرکش محمود محمدی در دقیقه ۱۳ با خوش شانسی حسن هوری دروازه بان نفت به تیرک دروازه اصابت کرد تا آه از نهاد هواداران و کادرفنی پاس بلند شود.

پس از این شوت پاسی ها موقعیت های دیگری را هم داشتند اما واکنش های بسیار عالی حسن هوری و بی دقتی مهاجمان پاس مانع از گلزنی این تیم شد و دو تیم با نتیجه تساوی وارد رختکن شدند.

با پایان رسیدن وقت استراحت دو تیم در میان دو نیمه، نفتی ها دقایقی دیر وارد میدان شدند پس از کامل شدن ترکیب دو تیم در زمین داور سوت آغاز نیمه دوم را به صدا درآورد.

در این نیمه نیز موقعیت های پاس یکی پس از دیگری از دست می رفت در این نیمه نیز جدی ترین موقعیت پاسی ها نیز همچون نیمه اول این بار توسط ایمان نعمت پور در دقیقه ۷۱ تیر دروازه نفتی ها را به لرزه درآورد تا بار دیگر با خوش شانسی نفتی ها تیر دروازه ناجی این تیم آبادانی شود.

کارلوس مانوئل سرمربی پرتغالی نفت در این نیمه در دقایق ۵۲، ۶۸ و ۹۰ حامد طه زاده، طالب ریکانی و جواد ضیغمی را به جای مقداد قباخلو، صادق گشنی و رحیم مهدی زیوی به میدان فرستاد همچنین در سوی دیگر میدان مهابادی مجتبی محبوب مجاز را در دقیقه ۶۶ به جای علی یونسی، روح الله عبدالهی را در دقیقه ۷۷ به جای اسحاق سبحانی و در دقیقه ۸۴ هادی خیری را به جای محمود محمدی وارد میدان مسابقه کرد.

نفتی با خوش شانسی و درخشش دروازه بان خود موفق شدند یک امتیاز شیرین را از همدان کسب کنند.

پاسی ها همچون هفته گذشته ۳ امتیاز شیرین خانگی را از دست دادند تا همچنان به بازی های پیش رو امید داشته باشند همچنین ادامه این رقابت ها در قالب هفته ششم فردا به پایان می رسد از مهمترین دیدارهای فردا بازی شهرداری تبریز _مس رفسنجان و سیاه جامگان مشهد_راهیان کرمانشاه است که نتایج این دو دیدار می تواند برای پاسی ها بسیار حائز اهمیت باشد.

هم اکنون پاس با این تک امتیاز ۱۱ امتیازی شد و به طور موقت به رده دوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال جام آزادگان صعود کرد.

پاسی ها در هفته هفتم سه شنبه ۴ آذر ساعت ۱۴ میهمان تیم مدعی و صدرنشین مس رفسنجان خواهند بود.

جدول لیگ یک گروه ب: