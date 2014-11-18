به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه‌ "ب" پیگیری شد که دو تیم مدعی پاس همدان و صنعت نفت آبادان برابر همدیگر به تساوی بدون گل رضایت دادند.

با این تساوی، پاس همدان با 11 امتیاز به رده دوم صعود کرد و صنعت نفت آبادان هم با 10 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم سیاه جامگان به رده سوم رسید.

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- مس رفسنجان 13 امتیاز

2- پاس همدان 11 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- صنعت نفت آبادان 10 امتیاز - تفاضل گل 4+ (یک بازی بیشتر)

4- سیاه جامگان مشهد 10 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- داماش گیلان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

----------------------------------------------

11- شهرداری بندرعباس 2 امتیاز

12- اتکا گرگان یک امتیاز

برنامه‌ ادامه دیدارهای هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول به شرح زیر است:

چهارشنبه - 27 آبانماه

گروه الف:

* تربیت نوین یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* شهرداری اردبیل - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اردبیل

* نیروی زمینی - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای نزاجای تهران

* نفت و گاز گچساران - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* مس کرمان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* فولاد نوین اهواز - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی فولاد

گروه ب:

* سیاه جامگاه مشهد - راهیان کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* داماش گیلان - پارسه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* شهرداری تبریز - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

* شهرداری بندرعباس - اتکا گرگان، ساعت 14:30، ورزشگاه خلیج فارس بندر‌عباس