به گزارش خبرنگار مهر مراسم بزرگداشت محمدرضا سهرابی نژاد شاعر انقلاب اسلامی در قالب شانزدهمین نشست شب شاعر عصر امروز در سازمان رسانه‌ای اوج برگزار شد.

در ابتدای این نشست اسماعیل امینی شاعر و مدرس دانشگاه در سخنانی با اشاره به فضای فکری این شاعر انقلاب اسلامی اظهار داشت: من تا سال‌ها فکر می کردم که شاعران همواره در عالم دیگری زندگی می‌کنند و دنیای آنها با دنیا آدم های عادی متفاوت است اما پس از مدتی که آنها را در مراودات زندگی روزمره دیدیم متوجه شدم که آنها نیز در عالم خود ما زیست می‌کنند. پس از آن نیز با شاعرانی آشنا شدم که بسیار شبیه شعری که می‌خواندند زندگی می کردند مانند آقای مشفق کاشانی که حرف و شوق و نگاهش بسیار شبیه خودش است و همچنین آقای سهرابی نژاد.

وی افزود: لطافت و خشم و گریه و حسرت سهرابی نژاد بسیار شبیه شعرهایش است و هیچ نقابی میان او و شعرش دیده نمی‌شود. وی با اینکه شاعری پیشکسوت در انقلاب اسلامی به شمار می‌رود هرگز خود را در موضع بی‌نیازی از آموزش قرار نداده و هرگاه که می‌دیدمش خود را در موضع سوال و کسب آگاهی قرار می‌داد.

امینی ادامه داد: سهرابی‌نژاد می‌داند که ارجمندی شعر چیست و به همین خاطر به آنچه که در این زمینه دارد راضی و خرسند نیست. این روزها با افراد بسیاری مواجهیم که وقتی یک شعر و یا پوستر از آنها منتشر می‌شود حس می‌کنند، غیر از آنها دیگر کسی در دنیای شعر وجود ندارد. وقتی من با چنین افرادی مواجه می گویم یک شاعر از دست رفت. کسی که به داشته هایش خرسند باشد دیگر شاعر نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه خطاب به رسانه‌ها اظهار داشت: در عالم سینما و ورزش و موضوعاتی از این دست ما با مفهومی به نام سلبریتی مواجهیم که معنایش چهره شدن است. اما در حوزه‌های جدی مانند علم و شعر و فلسفه به یاد داشته باشید که از اساس چیزی به نام چهره مطرح نداریم. پس هر چه جنجال دارید را برای همان حوزه های سینمایی و ...بگذارید و نخواهید که یک شاعر با یک مجموعه شعر چنان بزرگ شود که بزرگان شعر ما هم نشده‌اند.

امروز صاحب یک جمهوری شعری هستیم

در ادامه این نشست حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی نیز در سخنانی اظهار داشت: در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی جریانی شاعرانه ایجاد شد که مدیون فضایی است که از آن به جمهوری شعری تعبیر می‌شود. در آن سال‌ها مردم با دست خالی توانسته بودند بزرگترین رفورم قرن را رقم بزنند و در تمامی عرصه ها از جمله ادبیات نیز قصد حضور داشتند. این ماجرا به ویژه از سال ۵۷ به بعد به ویژه با رخداد واقعه جنگ تحمیلی منجر به حضور پر تعداد شاعرانی شد که تا پیش از این تجربه شاعرانگی نداشتند. بر این اساس من باور دارم که جریان شعر انقلاب بخش بزرگی از حیات خود را مدیون جوانانی است که با تجربه شعری به میدان این حرکت گام نهادند، یعنی شاعرانی که از قبل از پیروزی انقلاتب کار شعر را آغاز کرده بودند و پس از انقلاب با پیوستن به حرکت شعر انقلاب آن را بسط دادند.

وی افزود: آنچه که بسیاری از شاعران انقلاب را در سال‌های پس از پیروزی انقلاب موفق کرد تکیه این شاعران به تجربه های شاعرانه‌شان در سال‌های قبل از انقلاب بود که متکی به حماسه و پختگی زبان و سنجیده سخن گفتن بود.

شکارسری ادامه داد: یکی از وظایف شعر انقلاب رسانه بودنش است به ویژه اینکه در شعر انقلاب در سال های نخست پیروزی انقلاب این خاصیت شعر توانسته بود محل جذب شاعران زیادی نیز بشود. پس از پیروزی انقلاب شعر نو اما دوباره به متن جریانات شعری بازگشت و شعر کلاسیک به حاشیه رفت. این مساله به خاطر برد قابل توجه شعر کلاسیک بود ولی در نهایت این تجربه‌های نوسرایی در شعر بود که در سال های بعد به کار شاعران انقلاب آمد

وی همچنین با اشاره به ویژگی های شعری محمد رضا سهرابی نژاد با بیان اینکه بودن در این نشست همواره از آرزوهای وی بوده است گفت: شعر آقای سهرابی نژاد در آمیختن حماسه و عرفان تخصص دارد و در کنار آن توجه به المان‌ها و نشانه‌های متنی دفاع مقدس نیز از نکات برجسته شعر اوست.

از سهرابی نژاد ترک اولی ندیدم

مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی نیز سومین سخنران این مراسم بود که با تشکر از برپایی چنین نشستی از آن به عنوان سنتی حسنه در راه مبارزه با سنت مرده پرستی دردوران معاصر یاد کرد و گفت: این سنتی است که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستیم که بشکنیم. شما تا پیش از انقلاب هر شاعری را که می‌دیدید تنها از بی توجهی به خود می نالید اما پس از انقلاب ما در حال برگزاری بزرگداشت برای زندگان هستیم که این مساله قابل تقدیر است.

وی در ادامه با شاره به آشنایی خود با محمدرضا سهرابی نژاد در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی از طریق روزنامه‌ها و دیوارهای شهر تهران گفت: سهرابی نژاد در ۳۰ سال گذشته در هر موضعی که بوده منشاء خدمت بوده و همواره شخصیتی نمونه از نظر انضباط و مردمداری به شمار می رفته است.

هر کس لحظه‌ای با وی هم صحبت می شد فکر می کرد که سالها با او همزبان است. من در این مدت همواره با آثار ایشان همدم بوده‌ام و جدای از آن هیچ گاه در این ۳۳ سال از ایشان ترک اولی هم ندیدم.

شاعری با بوی حماسه

کریم رجب زاده دیگر شاعری بود که در این مراسم سرتاسر شعر محمدرضا سهرابی نژاد را حماسه نامید و گفت: حتی تغزلی‌ترین شعرهای سهرابی نژاد هم بوی حماسه می‌دهد و ماندگاری زیادی دارد. او در کار سرایش دو بیتی توانسته به این قالب رنگ و لعاب دیگری بدهد. در واقع او تنها سراینده دوبیتی و رباعی نیست بلکه شاعری است که توانسته از امکانات روزمره زبان برای سرایش شعر استفاده کند و اصطلاحات فارسی را استادانه به خدمت شعرش درآورد.

این شاعر ادامه داد: سهرابی نژاد شاعری آئینی، مردمی و شیفته اهل بیت است. در اشعارش درباره شهدای عاشوا از زاویه حماسه حرف می‌زند نه از زاویه ضعف و من هیچ گاه به اشعار آئینی او نتوانستم نشانی از ضعف و معصومیت پیدا کنم. او آنچنان عاشق و شیفته اهل بیت است که در وصیت نامه‌اش آورده است که تنها نام پنج تن آل عبا و خداوند را بر سر مزارش بنویسند.

رجب زاده همچنین گفت: به گمان من سهرابی نژاد حافظ قرآن است اما فروتنانه درباره آن سخن به میان نمی آورد. عشق او به قرآن تا جایی است که غزلیات سعدی رابر مبنای قرآن کریم بررسی کرده و همین مسئله نشان از این موضوع دارد.

تفکر دینی در سهرابی نژاد رسوب کرده است

حسین اسرافیلی دیگر شاعر حاضر در این نشست نیز در سخنانی اظهار داشت: سهرابی نژاد همچنان در بیعتی که در سال ۵۷ انجام داد پایبند است و هنوز هم بیشتر اشعارش با همان تفکر سازنده شکل می‌گیرد. هر گاه با او در خلوت صحبت می‌کنم می‌بینم که با عزتی قابل توجه درباره محبت‌های دیگران صحبت می کند و خودش را مدیون آنها می داند. به نظر من شخصیت او چیزی جز رسوب تفکر دینی در قامت یک شاعر نیست که جلوه آن ظهور احادیث و روایات فراوان در اشعارش است.

وی همچنین به گرایش طنزگونه برخی از اشعار سهرابی نژاد اشاره کرد و گفت: نگاه او در استفاده از طنز نگاه انتقادی نیست بلکه نگاهی از سر حقیر کردن دشمن است.

در ادامه مراسم حجت الاسلام سید محمود دعایی نیز در سخنانی با تکریم از محمدرضا سهرابی نژاد، وی را در زمره شاعرانی نام برد که از ابتدای مدیریتش در روزنامه اطلاعات در پالایش مجلات و صفحات ادبی این روزنامه با وی همکاری کرده و مایه آبروی آن شده است.

در پایان این مراسم محمدرضا سهرابی نژاد نیز در سخنانی با تشکر از برگزار کنندگان این مراسم گفت: اگر من کاری کرده ام از روی اعتقام بودم است، به بیعتی که کرده ام تا این لحظه وفادار بوده ام و معتقدم که این همان راهی است که باید ادامه دهیم تا استقلال و آئین و دین و مذهب مان پابرجا بماند.