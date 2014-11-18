استفاده از علوم نوین برپایه دانش بنیان در توسعه کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه پدافند عامل و بررسی آسیب های بخش کشاورزی اردبیل اضافه کرد: استفاده از علوم کاربردی و پژوهش های تحقیقاتی بر پایه دانش بنیان و استفاده از آنها در زمینه های پدافند غیر عامل در این بخش می تواند یکی از عوامل مهم در بازدارندگی باشد.

وی با بیان اینکه پدافند غیر عامل آسیب پذیری کشاورزی را کاهش و پایداری آن را ارتقاء می دهد، ادامه داد: هم اکنون در این استان در زمینه پدافند غیر عامل ضمن شناسایی راههای مقابله با تهدیدات و عوامل عمدی خطرناک در تصمیمات و طرحهای کاربردی و تحقیقاتی با ایجاد نگرش نو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی زمینه افزایش اجرایی شدن این ایده ها فراهم شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه بخش کشاورزی وظیفه اصلی امنیت غذایی مردم را چه در تولید و چه در سلامت غذایی برعهده دارد، تاکید کرد که به لحاظ آسیب پذیری این بخش همواره با تهدیدات همراه بوده است.

وی تصریح کرد: در کنار تهدیدات موجود در دل طبیعت در محیط تولید و شرایط آبی و خاکی و اقلیمی حاکم بر فضای تولیدات کشاورزی هم اکنون مهمترین عامل تهدید در بخش کشاورزی وجود دشمنان با تفکرات جنگ نرم است که همواره سعی و تلاش بی وقفه در به مخاطره انداختن امنیت غذایی را دارند.

سروی با اشاره به سیاست های کلی نظام پدافند غیر عامل ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: به پدافند غیر عامل به عنوان مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران می شود، تاکید شده است.

وی عنوان کرد: در این راستا پدافند غیر عامل جهاد کشاورزی استان با هدف مقابله با تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم جلسات خود را بطور منظم برگزار و به لحاظ حساسیت تولیدات کشاورزی به عنوان ده استان برتر کشور و موقعیت جغرافیایی و هم مرز بودن با کشور آذربایجان ظرفیت های متنوع از روش های تخصصی در مقابل بیو تروریسم و آگرو تروریسم پدافند های مرتبطی را بکار گرفته ایم.

سروی با اشاره به گستردگی جهاد کشاورزی و مسئولیت آن در تولیدات موادغذایی که دام، محصولات زراعی و باغی، مراتع، تولید گوشت و... را شامل می شود، افزود: پدافند غیر عامل در جهاد کشاورزی در حفظ و تثبیت وضعیت تولید بسیار با اهمیت است.

به گفته وی گستردگی جهاد کشاورزی و از طرف دیگر اهمیت بسیار بالای مخاطبان بیش از پیش حساسیت پدافند غیر عامل را نشان می دهد و لازم است قبل وقوع هر اتفاقی با آنها مقابله شود.