تیم بیس بال قم با شکست برابر سمنان از صعود بازماند

علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه دیدارهای دور برگشت لیگ برتر بیس بال کشور، تیم بیسبال هیئت انجمنهای ورزشی قم عصر امروز در آخرین مسابقه خود در سمنان برابر تیم میزبان قرار گرفت با نتیجه ۱۷ بر ۳ مغلوب حریف خود شد.
وی گفت: بیس بالیستهای قمی در نخستین دیدار خود در دور برگشت مرحله گروهی لیگ برتر با نتیجه ۱۴ بر ۴ برابر تیم خراسان رضوی پیروز شدند و سپس در مسابقه دوم خود ۱۵ بر ۱۴ این تیم را شکست دادند.
دبیر هیئت انجمنهای ورزشی قم افزود: نماینده بیس بال قم با شکست ۱۸ بر ۳ برابر آذرخش تهران بخت خود را برای صعود به مرحله بعد از دست داد و سپس در مسابقهای که بیشتر جنبه تشریفاتی داشت برابر سمنان بازنده شد.
ساری ابراز داشت: تیم بیسبال قم با ترکیبی از بازیکنان شاخص بیسبال کشور تمرینات خود را برای کسب نتایج بهتر در دور برگشت لیگ بیسبال منطقه شمال کشور برگزار کرده و در ادامه این مسابقات در یک بازی دیگر برابر سمنان به میدان میرود در حالی که امیدی به صعود ندارد.
وی بیان داشت: مسابقات بیسبال قهرمانی کشور در منطقه شمال با حضور ۵ تیم از استانهای تهران، سمنان، قم، گیلان و خراسان رضوی برگزار شد و تیمهای شرکت کننده در دو دور رفت و برگشت با هم مسابقه دادند که نماینده قم موفق به صعود نشد.
دبیر هیئت انجمنهای ورزشی قم ابراز داشت: دور نهایی لیگ بیس بال کشور با حضور ۲ تیم برتر منطقه شمال و ۲ تیم برتر منطقه جنوب آذر ماه سال جاری برگزار و قهرمان لیگ مشخص خواهد شد.
ساری تصریح کرد: ترکیب تیم بیسبال استان قم را در این رقابتها ابوالفضل امجد، مجید محمدی، هادی محمدی، جمال الدین سادات، سیدعلی حسینی، محمد حسین صبایی، مصطفی شاکر، علیرضا صبایی، مهدی خانعلیزاده، مجید صبایی، امین رحیمی، عادل هدایت، طاهر محمدی و وحید زارعی تشکیل دادند.
وی خاطرنشان کرد: هدایت این تیم بر عهده فرید فرهادی بود و محمد صفدری به عنوان سرپرست در کادر تیم بیسبال قم حضور داشت.