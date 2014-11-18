به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين لطفي، ظهر سه شنبه در همايش مربيان بهداشت مدارس استان يزد اظهار داشت: ايران از كشورهاي در حال توسعه است و كشورهايي كه از دالان توسعه عبور مي كنند، به طور قطع برخي آسيب هاي زندگي ماشيني، استرس، كم تحركي و ... به آنها وارد مي شود اما بايد تلاش كرد اين آسيب ها به حداقل ممكن برسد.

وي، بيماري ديابت را نيز از جمله دستاوردهاي گذر از دالان توسعه يافتگي دانست و افزود: ماشيني شدن زندگي، تغيير سبك زندگي، استرس، تغذيه ناسالم، كم تحركي و چاقي همچنين گرايش بيشتر به مصرف دخانيات، حركت به سمت ديابت را تسريع مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه براي جلوگيري از كاهش بيش از پيش سن ابتلا به ديابت بايد مراقبت‌ها در سه سطح انجام شود، عنوان كرد: دانش‌آموزان ما اكنون سطح آگاهي بسيار پايني نسبت به ديابت دارند ضمن اينكه آگاهي آنها نسبت به ساير بيماري‌ها نظير ايدز نيز پايين است.

تغذيه در بوفه هاي مدارس مورد بررسي قرار گيرد

لطفي تاكيد كرد: به ورزش و تحرك دانش‌آموزان بايد بها داده شود و تغذيه در بوفه‌هاي مدارس نيز مورد بررسي قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه چهار بعد سلامت جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي بايد محقق شود، تصريح كرد: بايد با يك نگاه تكليف ‌مدار در عرصه تحقق اين چهار بعد سلامت وارد شويم.

رئيس مركز تحقيقات ديابت استان يزد نيز در اين همايش اظهار داشت: آمارها نشان مي‌ دهد از هر چهار بيماري كه ديابت در آنها تشخيص داده مي‌ شود، سه نفر در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌ كنند و با توجه به اينكه ايران نيز كشوري در حال توسعه است و زندگي در آن به سمت ماشيني شدن پيش مي‌ رود، تبعات آن نظير بيماري ديابت در اين كشورها بيشتر است.

آمار شيوع ديابت در سن زير ۳۰ سال در يزد از ۱۴ به ۱۸ درصد رسيده است

مسعود رحمانيان ادامه داد: استان يزد شيوع بيشتري در ديابت نسبت به ساير استان‌ها داشته و در ۱۵ سال گذشته، آمار شيوع ديابت در سن زير سال در اين استان از ۱۴ درصد به ۱۸ درصد رسيده است.

رئيس مركز تحقيقات ديابت استان يزد عنوان كرد: سن شروع ديابت نيز در اين استان و حتي در كل كشور در حال كاهش است و كودكان و نوجوانان بسياري مبتلا به ديابت نوع ۲ مي‌شوند.

وي، تغذيه ناسالم و الگوهاي تغذيه‌اي سالم را عامل اصلي شيوع ديابت در سنين پايين اعلام كرد و افزود: كم ‌تحركي، اضافه وزن و تغذيه ناسالم امروزه در كودكان نيز به شدت افزايش يافته است.

رحمانيان اظهار اميدواري كرد: بتوانيم از شيوع ديابت در اين سنين جلوگيري كنيم اما تحقق اين امر مستلزم برنامه‌ ريزي و استمرار در اجراي برنامه‌هاست.

اين پزشك فوق تخصص غدد تصريح كرد: آموزش‌ها در راستاي تغذيه مناسب و پيشگيري از بيماري‌هايي نظير ديابت بايد از كودكي آغاز شود و بايد كودكانمان را طوري آموزش دهيم كه اين آموزش منجر به پيشگيري از بيماري شود.

مربيان بهداشت نقش تاثيرگذار در مهار بيماري ديابت در سنين دانش آموزي دارند

معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان يزد نيز در اين همايش با اشاره به تسري شيوع ديابت به سنين دانش ‌آموزي گفت: نقش مربيان بهداشت در پيشگيري و كنترل بيماري ديابت بسيار تاثيرگذار و قابل توجه است.

عباس دهقان افزود: آموزش و پرورش با وجود ظرفيت خوب خود كه همان نيروهاي متعهد و كارآمد است، مي‌تواند بستر مناسبي براي اطلاع‌رساني و پيشگيري از مباحث مختلفي باشد كه امروز در جامعه ما مي‌گذرد.

دهقان اظهار اميدواري كرد: طرح مدارس حامي ديابت در استان يزد كه رشد زيادي در زمينه بيماري ديابت داشته است، موفق اجرا شود زيرا همه ما در زمينه پيشگيري از بيماري‌هايي نظير ديابت مسئول هستيم.

معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان يزد تاكيد كرد: با همراهي مربيان بهداشت و مديران مدارس، بتوانيم بحث پيشگيري از ديابت همچنين نحوه برخورد با دانش‌آموزان ديابتي را به خوبي پيگيري كنيم.