به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان پس از پایان بازی تیم ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی که با برتری یک بر صفر شاگردان کارلوس کی‌روش به پایان رسید، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی بسیار خوبی را انجام دادیم اما در آینده بهتر از این نیز خواهیم شد چرا که نفرات تیم چند ماه کنار هم تمرین نکرده بودند و بجز اردوی پرتغال، ما دیگر کنار هم نبودیم.

وی افزود: آنچه کی‌روش از ما خواسته بود، را به خوبی در زمین پیاده کردیم مخصوصا در نیمه دوم که توانستیم گل پیروزی بخش را به ثمر برسانیم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در مورد درگیری‌های انتهای بازی خاطرنشان کرد: از نظر من این درگیری‌ها کاملا نرمال است و هیچ اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ نداد.

وی در مورد آینده تیم ملی هم اینگونه اظهار نظر کرد: هواداران به ورزشگاه بیایند، صبور باشند و از تیم ملی حمایت کنند زیرا بعد از جام ملت‌ها نسل جدیدی به فوتبال ملی ایران می‌آید، نفرات جوانی که باید با افتخار پرچم ایران را در میادین مختلف بالا ببرند.

تیموریان در پاسخ به این پرسش که نتیجه دربی چه می‌شود، گفت: در این مورد هیچ حرفی نمی‌زنم.