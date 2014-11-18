مذاکرات دو جانبه و سه جانبه در سطح معاونین برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر، اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ، مذاکرات ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ و مذاکره ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

بنابراین گزارش در نشست دو جانبه معونين وزراي خارجه ايران و آمريكا كه سيدعباس عراقچي و مجيد تخت روانچي با وندي شرمن معاون وزير امور خارجه آمريكا ديدار كردند ويليام برنز دیپلمات امریکایی نيز حضور داشت.

اﻣﺸﺐ و ﻓﺮﺩا ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ حوزه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ مورد چالش اﺩاﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.

گفتنی است نشست‌ها و مذاکرات در سطح معاونین برگزار شده و به پایان رسیده است و مذاکرات ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻧﻤﺎﺯ برگزار می‌شود.

ریاست تیم مذاکره کننده کارشناسی کشورمان بر عهده حمید بعیدی نژاد است.