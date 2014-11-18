به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اهدافی که با جدیت به دنبال تحقق آن هستیم، توسعه مهارت آموزی در بین اقشار مختلف جامعه است که در این راه تلاشهای زیادی صورت گرفته است.
وی به وضعیت مراکز فنی و حرفهای اشاره کرد و ادامه داد: مراکز فنی و حرفهای در سطح استان بوشهر از امکانات خوبی بهره مند هستند و هم اکنون نیز آموزشهای خوبی در حال ارائه است.
مدیر کل فنی و حرفهای استان بوشهر افزود: جوانان باید از فرصت به دست آمده نهایت بهره را ببرند و بتوانند با یاد گرفتن مهارت شغل خوبی برای خود فراهم کنند.
کازرونی آموزش برای زندانیان استان را یکی از برنامه های خوب فنی و حرفه ای عنوان کرد و گفت: اشتغال که باعث کاهش آسیبهای اجتماعی می شود و باید توسعه مهارتآموزی زمینه را برای بهبود وضعیت اشتغال فراهم کنیم.
وی ادامه داد: در داخل ندامتگاه نیز سعی و تلاش شده که علاوه بر پرکردن اوقات فراغت مددجویان، الویت را بر حرفه آموزی و اشتغال زایی برای افزایش مهارت و کسب درآمد برای بهتر شدن سطح کیفی زندگی آنان به خصوص بعد از خروج از زندان باشد.
مدیر کل فنی و حرفهای استان بوشهر تصریح کرد: برای ارائه آموزش و مهارت به 362 نفر از زندانیان استان بوشهر بیش از 47 هزار ساعت آموزش ارائه شده است.