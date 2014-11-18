چین و روسیه همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در دیدار وزرای دفاع چین و روسیه در پکن دو طرف درباره گسترش همکاری های نظامی با هم گفتگو کردند.

چانگ وانکوان وزیر دفاع چین بعد از دیدار با سرگئی شویکو همتای روس خود در پکن گفت همکاری جامع راهبردی دو جانبه، با تبادلات فراوان سطح بالا و تداوم تعمیق اعتماد سیاسی متقابل بین دو کشور رو به گسترش است.

سرگئی شویکو وزیر دفاع روسیه نیز به نوبه خود گفت روسیه اهمیت زیادی به همکاری های دو جانبه می دهد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری روسیه با چین در زمینه های مختلف از جمله همکاری های نظامی برای کمک به ثبات و امنیت منطقه ای ادامه یابد.