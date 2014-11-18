خط و نشان اوباما برای اعزام نیروی زمینی به عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "باراک اوباما" برای نخستین بار از احتمال اعزام نظامیان آمریکایی به سوریه و عراق به بهانه مقابله با تروریست های داعش خبر داد. طبق این گزارش اوباما در حاشیه نشست سران گروه 20 در استرالیا به خبرنگاران گفته است: اگر ما بفهمیم که داعش سلاح هسته ای به دست آورده است و ما باید این سلاح را از دست تروریست ها خارج کنیم، نیروهایمان را به آنجا اعزام می کنیم.

این در حالی است که عملیات نظامی ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا تا کنون نتوانسته مانع فعالیت ها و اقدامات تروریستی داعش در مناطق تحت کنترلشان در شمال عراق و سوریه شود. پیشتر در اوایل ماه جاری میلادی نیز اوباما دستور افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق به بهانه آموزش و حمایت از نظامیان عراقی در مقابله با داعش را صادر کرد.

مقامات واشنگتن می گویند تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر دستیابی و یا احتمال دستیابی تروریست های داعش به سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های اتمی به دست نیامده است. با توجه به این امر، سخنان اوباما به عنوان تلاشی در راستای زمینه سازی برای مداخله نظامی آمریکا در عراق و سوریه ارزیابی می شود.