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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۵۱

همراه با تصاویر/

دیدار سید حسن نصرالله با وزیر دفاع لبنان و مرجع عالیقدر شیعیان عراق

دیدار سید حسن نصرالله با وزیر دفاع لبنان و مرجع عالیقدر شیعیان عراق

دبیرکل حزب الله لبنان امروز در دیدارهایی جداگانه با وزیردفاع لبنان و یکی از مراجع عالیقدر شیعیان عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان امروز با "سمیر مقبل" وزیر دفاع لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

از سوی دیگر، دبیرکل حزب الله لبنان امروز به عیادت "شیخ بشیر النجفی" مرجع عالیقدر شیعیان عراق که برای درمان به بیروت سفر کرده رفت.

در این دیدار درباره تحولات عراق و لبنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تصاویر این دیدارها توسط رسانه های لبنانی منتشر شده است:

سید حسن نصرالله
دیدار با وزیردفاع لبنان

سید حسن نصرالله
دیدار با شیخ بشیر النجفی

کد مطلب 2424096

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