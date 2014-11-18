به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سه صهیونیست در شهر "کفار سابا" در شمال فلسطین اشغالی در اثر حمله با سلاح سرد زخمی شدند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند: عامل این حمله یک کارگر خارجی بوده که پس از این حمله، اقدام به خودکشی کرده اما در نهایت زنده مانده است.

در تحولی دیگر، سه جوان صهیونیست شامگاه سه شنبه با استفاده از سلاح سرد (چاقو) به یک جوان فلسطینی در بیت المقدس حمله کرده و وی را زخمی کردند.

همچنین پایگاه "اسرائیل هایوم" از زخمی شدن یک یهودی در منطقه "کریات یوویل" در غرب قدس خبر داد. این حمله با استفاده از سلاح سرد انجام شده است.

منابع فلسطینی نیز دقایقی پیش از افزایش شدت درگیری‎ها در منطقه "جبل المکبر" قدس خبر دادند.

این منابع همچنین اعلام کردند: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور ویران کردن منازل خانواده‎های دو فلسطینی عامل عملیات امروز در بیت المقدس را صادر کرده است.