خروج سامانه بارشی از شرق کشور/ فردا آسمان پایتخت صاف است

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از امروز برای استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوب غرب و غرب کشور ابرناکی، بارش باران همراه با رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود؛ بارش‌ها در مناطق سردسیر به صورت بارش برف خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از اوایل امشب، گستره بارش مناطقی از شمال شرق کشور را نیز در بر می‌گیرد. این وضعیت در روز پنج شنبه در سواحل شمالی و شمال شرق کشور رخ خواهد داد.

به گفته وی، در روز جمعه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود. همچنین در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود.

وظیفه اظهار داشت: فردا آسمان تهران صاف همراه با وزش باد و در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی پیش بینی شده است. پیشینه هوا در این روز 18 درجه و کمینه آن 6 درجه سانتیگراد است.