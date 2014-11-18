به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، برخی خبرنگاران حاضر در وین از سفر فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان در روز یکشنبه به وین خبر می دهند.

بر اساس این گزارش دهمین و آخرین دور از مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 تا قبل از ضرب الاجل پایانی 26 نوامبر از امروز در وین آغاز شده است .

ظهر امروز وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون ناهار کاری مشترک در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین داشتند .

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان نهار کاری با حضور در جمع خبرنگاران گفت: گفتگوهایمان در اين باره بود كه در روزهاي آينده چطور كار را پيش ببريم.

وی افزود: پيشرفت مذاكرات بستگي به اراده سياسي طرف مقابل دارد.

معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا امروز یک دور مذاکرات دو جانبه و یک دور مذاکرات سه جانبه با حضور کاترین اشتون داشتند که گفته می شود ویلیام برنز در مذاکرات دو جانبه حضور داشته است .

همچنین معاونان وزیران خارجه ایران و چین نیز گفتگوهای دوجانبه ای در وین داشتند.

شایعات درخصوص حضور وزیران در وین و نشست 1+5 وجود دارد، بر همین اساس برخی خبرنگاران خارجی از سفر وزیر امور خارجه آلمان به وین در ادامه سفرهای دوره ای که به برخی از کشورها دارد خبر می دهند.

به گفته تیم مذاکره کننده کشورمان اﻣﺸﺐ و ﻓﺮﺩا ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ حوزه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ مورد چالش اﺩاﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.