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۲۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۱

آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي :

در پشت انفجارهاي اهواز يك خط استكباري قرار دارد

در پشت انفجارهاي اهواز يك خط استكباري قرار دارد

رئيس قوه قضائيه با اشاره به انفجارهاي اهواز و محكوميت آن، اقدام هاي تروريستي را حركت هاي مشكوكي اعلام كرد كه براساس گزارش هاي دريافتي از حوادث قبلي از خارج از كشور هدايت مي شوند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين اقدامات نشان مي دهد كه در پشت صحنه اين جنايات يك خط استكباري قرار دارد كه مردم متدين را مورد هدف قرار داده و عوامل ترورها مي خواهند حركت هايي كه در كشور همسايه عراق انجام مي دهند، در ايران نيز اجرا كنند.

رئيس قوه قضائيه ابراز اميدواري كرد نيروهاي امنيتي، انتظامي و قضايي هرچه سريعتر عوامل و ريشه اين حوادث را شناسايي و با آنها برخورد قاطع كنند.

آيت الله هاشمي شاهرودي درباره انجام همه پرسي در عراق اظهار داشت: حضور گسترده مردم عراق در اين همه پرسي كه براي اولين بار در كشور همسايه انجام شد، موجب تحكيم ريشه هاي دولت جديد مي شود و مي تواند به حاكميت ثبات و امنيت در عراق كمك كرده و زمينه ساز توسعه اين كشور شود.

کد مطلب 242414

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