در پشت انفجارهاي اهواز يك خط استكباري قرار دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين اقدامات نشان مي دهد كه در پشت صحنه اين جنايات يك خط استكباري قرار دارد كه مردم متدين را مورد هدف قرار داده و عوامل ترورها مي خواهند حركت هايي كه در كشور همسايه عراق انجام مي دهند، در ايران نيز اجرا كنند.

رئيس قوه قضائيه ابراز اميدواري كرد نيروهاي امنيتي، انتظامي و قضايي هرچه سريعتر عوامل و ريشه اين حوادث را شناسايي و با آنها برخورد قاطع كنند.

آيت الله هاشمي شاهرودي درباره انجام همه پرسي در عراق اظهار داشت: حضور گسترده مردم عراق در اين همه پرسي كه براي اولين بار در كشور همسايه انجام شد، موجب تحكيم ريشه هاي دولت جديد مي شود و مي تواند به حاكميت ثبات و امنيت در عراق كمك كرده و زمينه ساز توسعه اين كشور شود.