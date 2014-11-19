به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی موسوی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات زیرساختی شهرکها و نواحی صنعتی استان، گفت: ایجاد زیرساختهای مناسب برای استقرار واحدهای تولیدی در شهركهـا و نواحی صنعتی، زمینه ساز جذب سرمایه گذاران می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: ایجاد زیرساختهای اولیه شامل آب، برق، گاز، مخابرات، جاده و تصفیه خانه فاضلاب، مهمترین بخش زیرساخت شهركها و نواحی صنعتی محسوب می شود.

سید مصطفی موسوی با اشاره به كمبود زمین صنعتی در استان و ضرورت توسعه شهركها و نواحی صنعتی مزیت دار بیان داشت: توسعه شهركها و نواحی صنعتی مزیت دار در دستوركار قرار دارد و با توجه به رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در غرب استان، باید بستر مناسب را برای افزایش تولید و اشتغال فراهم كنیم.

وی اظهار داشت: استفاده بهینه از زمین در استان، باید در اولویت قرار گیرد تا كسانی كه دارای اهلیت سرمایه گذاری در بخش تولید هستند، فعالیت داشته باشند.

موسوی خاطرنشان كرد: سند تفكیكی واحدهای تولیدی می تواند مشكل وثیقه این واحدها را درخصوص دریافت تسهیلات، بعنوان ضمانت بانكی حل كند.

وی ادامه داد : برخی از مشكلات موجود در اجرای زیرساختهای شهركها و نواحی صنعتی، مربوط به حوزه راه بوده كه با توجه به استقرار شهركها و نواحی صنعتی استان و عبور و مرور روستاییان بعنوان راه روستایی، امیدواریم بتوانیم با مساعدت اداره كل راه و شهرسازی، این مشكل را برطرف كنیم.

۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت می کنند.