از پژوهش سراهای دانش آموزی دانشمند می سازیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری صبح امروز در مراسم گشایش شبکه آزمایشگاه های دانش‌آموزی نانو (توانا) که با حضور دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهرری برگزار شد، با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر علم و فناوری اظهار کرد: باید بپذیریم در حوزه علمی و فناوری، اتفاقات بسیار مهمی در دنیا رخ داده و هم‌اکنون نیز رویدادهای تازه در حال رخ‌دادن هستند. برای پیشرفت در این زمینه نیازمند تغییراتی در ساختارها و طرز تفکرها، در دانشگاه ها و آموزش و پرورش هستیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با اشاره به ضرورت ترویج پژوهش در مقطع دانش‌آموزی بیان کرد: باید زیرساخت‌هایی ایجاد کنیم تا طی سال‌های آینده بتوانیم از پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی که در حال راه اندازی آن‌ها هستیم دانشمند بسازیم.

ستاری خطاب به پژوهشگران دانش‌آموز، با بیان این‌که برای رسیدن یک طرح به مرحله تجاری‌‌سازی، لازم است صاحب طرح صبور و به ایده‌اش پایبند باشد گفت: مسیری طولانی تا رسیدن یک طرح به مرحله تجاری شدن پیش روی پژوهشگر است. در حقیقت آغاز کار تازه وقتی است که پژوهشگر اختراعش را وارد جامعه می‌کند؛ چراکه باید طی چند سال بتواند ایده‌اش را رشد دهد و به مرحله تجاری‌سازی برساند.

وی با اشاره به توافقات و همکاری‌های معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان با وزارت آموزش و پرورش افزود: با آموزش وپرورش کارهای خوبی در دست انجام داریم که طرح شهاب در بنیاد ملی نخبگان در دستور کار قرار دارد و باید با برنامه های پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی پیوند بخورد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به فعالیت برجسته ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی در میان سیزده ستاد توسعه فنتاوری گفت: ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، عنوان پیشگام در جهت تجهیز پژوهش‌سراها موفق اقدام کرده‌است و این ستاد با برگزاری المپیادها و برنامه های آموزشی برای سایر ستادهای توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک الگو به شمار می رود.

ستاری با اشاره به بخش‌های مختلف فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری بیان کرد: بخش مهمی از این فعالیت‌ها، نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران است که رقمی معادل هزار میلیارد ریال بر روی آن سرمایه‌گذاری و چهل درصد این میزان توسط معاونت علمی فناوری تامین شده است.

وی ادامه داد: کلیه تجهیزات این نمایشگاه ساخت متخصصان و صنعتگران کشور است که بر اساس ارزیابی‌ها، در داخل کشور بازاری با ظرفیت چندهزارمیلیارد ریالی تقاضای تجهیزات آزمایشگاهی وجود دارد.

ستاری در بخش دیگری از سخنان خود بر اثرگذاری بالا مشارکت خیرین و سرمایه‌گذاران در حوزه علم و فناوری برای توسعه این حوزه تأکید کرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: در معاونت علمی وظیفه خود می‌دانیم بر روی بخش های دانش‌آموزی از جله پژوهش‌سراها به‌طور ویژه توجه و بر روی آن‌ها سرمایه گذاری کنیم.

ستاری با تأکید بر حمایت ویژه بنیاد ملی نخبگان از دانش‌آموزان فعال و موفق تصریح کرد: منظور از حمایت به معنای پرداخت حقوق ماهیانه و مستمری به دانش‌آموزان و پژوهشگران نیست، بلکه می‌بایست روی ایده‌ها و پروژه ها و توانمندسازی آنان سرمایه‌گذاری کنیم.

ستاری در پایان با اشاره به آمادگی کامل دولت برای حمایت از پژوهشگران دانش‌آموز اعلام کرد: وظیفه خود می‌دانم حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از دانش‌آموزان اعلام ‌کنم. این معاونت در کنار بنیاد ملی نخبگان به طور کامل آمادگی دارد به بخش دانش آموزی ورود پیدا کند و از این حوزه حمایت به عمل بیاورد.