تمهیدات ویژه پلیس برای اربعین حسینی در مرز بین المللی مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی دولتی افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی و افزایش نیرو در پایانه مرزی مهران و همچنین کنترل بر ناوگان حمل و نقل عمومی تدارک ویژه ای برای اربعین حسینی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تردد در پایانه مرزی مهران فقط با همراه داشتن ویزا امکان پذیر خواهد بود، تاکید کرد: پلیس در کنار سایر دستگاههای دولتی آماده استقبال از زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی است.

فرمانده انتظامی استان ایلام امنیت موجود در مرز مهران را عامل اصلی ترددها در این مرز عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود حجم ترددها در اربعین افزایش پیدا کند.

دولتی یادآور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال آن هستیم تا زائران کمترین مشکل در مرز مهران برای اعزام به عتبات داشته باشند.