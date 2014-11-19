انتشار کتاب دو جلدی سیره امام جواد(ع) تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) گفت: بنیاد امام رضا(ع) در نخستین اقدام خود برای ترویج سیره و فرهنگ رضوی، موضوع نشر و کتابخوانی را در اولویت کار خود قرار داد، بدین صورت که یک مرکز تخصصی به نام انتشارات بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) تأسیس کرد.

جعفری افزود: انتشارات بنیاد امام رضا(ع) سه وظیفه دارد، نخست انتشار دستاوردهای پژوهشی برنامه‌های موضوعی جشنواره امام رضا(ع) است که هر سال با حضور توده مردم و پژوهشگران و اساتید برگزار می‌شود و لازم است برگزیده مقالاتی که به دبیرخانه جشنواره می‌رسند، در قالب اثر مکتوب در اختیار جامعه قرار گیرد.

وی درباره دومین وظیفه انتشارات بنیاد امام رضا(ع) توضیح داد: بخشی از برنامه‌های جشنواره امام رضا(ع) در قالب هنرهای تجسمی برگزار می‌شود و از آنجایی که آثار هنری بدیع و زیبایی در این جشنواره خلق می‌شود، در قالب چاپ کتب رنگی یا تولید نرم افزار، این آثار را برای مشاهده عموم در دسترس قرار می‌دهیم.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ادامه داد: بخش سوم فعالیت انتشارات بنیاد به بحث سفارش اثر اختصاص دارد، یعنی در مواردی که احساس نیاز می‌کنیم، به نویسندگان، پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی سفارش تولید اثر می‌دهیم. مثلاً در موضوع سبک زندگی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد، سفارش‌هایی را با الهام از سیره رضوی داشته ایم و داریم.

دبیر سیزدهمین جشنواره امام رضا(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به جدیدترین فعالیت‌های انتشارات بنیاد امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: ترجمه فارسی کتاب «عوالم العلوم» امام رضا(ع)، ترجمه صحیفه رضویه به زبان‌های زنده و پرمخاطب دنیا (که تاکنون به زبان‌های فارسی، ترکی، اردو، انگلیسی و ... ترجمه شده)، همچنین گردآوری آثار برگزیده شعر، داستانی و پژوهشی جشنواره امام رضا از دوره دهم تاکنون در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: با همکاری دانشگاه امام صادق(ع) و تحت نظر گروهی از پژوهشگران، دو جلد کتاب با موضوع بررسی زندگانی و ابعاد شخصیتی امام جواد(ع) در دست تألیف است که کار آن تا پایان سال انجام می‌گیرد و در نظر داریم در اردیبهشت ماه سال آینده -مقارن با میلاد حضرت جوادالائمه(ع) و برگزاری نمایشگاه کتاب- از آن رونمایی کنیم.

جعفری در پایان سخنانش تصریح کرد: اخیراً نیز گردآوری و انتشار کتاب نفیس «غزال غزل» را داشتیم که 250 غزل از زیباترین غزل‌های شاعران آیینی متقدم و متأخر را از قرن پنجم تاکنون در منقبت امام رضا(ع) شامل می‌شود و این اثر نفیس توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انتشارات بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) می‌توانند به نشانی اینترنتی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.