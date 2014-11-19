مستند «من زن نیستم» به دو جشنواره ملی راه پیدا کرد

کارگردان این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: داستان فیلم از سال‌ها پیش در ذهنم شکل گرفت و حدود یک سال و نیم طول کشید تا توانستم به شخصیت اصلی داستان نزدیک شوم به طوری که به من اعتماد کند.

حسین عباسی افزود: این فیلم داستان زندگی دختری است که می خواهد پا در دنیای مردانه بگذارد. ساختار اجتماعی زندگی دختر طوری بود که خواهان جایگاه بیشتری برای خود بود.

عباسی اظهار کرد: نام شخصیت اصلی «عمو مزعل» است و سعی در مردانه جلوه دادن خودش به جامعه دارد.

این کارگردان اهوازی توضیح داد: برای ارتباط و پرداخت به سوژه با کارگردانهای مختلفی از کشورهای تونس، مراکش و کارگردانان کشورمان مشورت گرفتم.

عباسی یادآوری کرد: حدود 3.5 سال پیش ایده ساخت فیلمی درباره یک شیرزن عرب را داشتم. فضای فیلم و لوکیشین‌های فیلم که در هور است را دوست داشتم و پس از مدتی توانستم این شخصیت را در شهری مرزی به نام رفیع پیدا کنم.

وی گفت: این فیلم برای دو جشنواره سینما حقیقت و پروین اعتصامی ارسال شد که در هر دو جشنواره توانست به مرحله مسابقه راه پیدا کند.

به گزارش مهر، «حسین عباسی» از ۱۰ سال پیش وارد عرصه سینما شده که در آغاز به عنوان مشاور فیلم‌های قوم نگارانه همکاری خود را با کارگردانانی از جمله ماجد نیسی، حبیب باوی ساجد و رضا عبیات آغاز کرد. در جشنواره فیلم پروین اعتصامی که هشتمین مرحله ملی و چهارمین مرحله بین المللی خود را سپری می کند تنها ۱۵۰ فیلم به جشنواره راه پیدا کرده است.

محمد عبیات مدیر تولید، فرید دغاغله تدوینگر، یوسف خنجری تدارکات و طالب پور مسلمی مشاور فیلمنامه را بر عهده داشتند. همچنین شاهرخ خطیب، محمد رضا فرطوسی، حبیب باوی ساجد، حمید آل حمود و علی هاشمی نیز از یاری کنندگان در ساخت این فیلم بودند.