به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی پیش از ظهر چهار شنبه در نشست منطقه ای زنان کار آفرین و صاحب کسب و کار استان های غربی کشور که در دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: زنان، کار آفرینی و کسب و کار کلماتی مهم و کلیدی هستند که در خصوص آن نظریه های بسیار ارزشمندی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی در این بین نقش دو بال را ایفا می کنند، افزود: با توجه به اینکه نیمی از نیروی انسانی را بانوان تشکیل می دهند به همین دلیل نقش آنها بسیار تاثیر گذار است.

حاتمی خاطرنشان کرد: کار آفرینان افراد جسوری هستند که فرصت ها را می شناسند و تهدیدها را به یک فرصت تبدیل می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه کار آفرینان از بی تعادلی های جامعه که منجر به نارضایتی می شود یک شغل ایجاد می کنند، افزود: کار آفرین از نظر اندیشه و توجه به فرصت ها یک انسان عادی نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: اگر به معادلات اقتصادی نگاه کنیم می بینیم که نقش بانوان در محاسبات عددی بسیار کم رنگ است که البته خوشبختانه بانک مرکزی و بانک تعاون ایران رفته رفته این محاسبات را رو می کنند.

حاتمی افزود: بانوان خانه دار ایران با کارهایی همچون آشپزی و تربیت کودکان مانع از هدر رفت پول و سرمایه می شوند، کاری که در کشورهای توسعه یافته کمتر صورت می گیرد.

وی یادآور شد: مسئله بعدی نهاد سازی است که یکی از مباحث جدی در معرفی و شکل گیری توانمندی ها است که در قالب NGO ها، موسسات و انجمن ها می تواند با تبادل تجربیات آن را تقویت کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که دختران را کمتر با دید کارآفرینی پرورش می دهیم، لذا با توجه به نقشی که قرار است آنها در آینده جامعه داشته باشند باید روی این بخش تلاش بسیاری کنیم.

حاتمی با بیان اینکه مسئله بعدی احترام به بانوان شاخص است، ادامه داد: متاسفانه این افراد را بسیار کم در رسانه ها می بینیم.

وی افزود: این الگو ها باید معرفی شوند، چرا که استفاده ازتجربیات و ایده های این افراد می تواند در منطقه دیگر باعث ایجاد شغل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در پایان گفت: باید از نیروی انسانی که سرمایه های کشور هستند و نیمی از این سرمایه را بانوان تشکیل می دهند بهره وری و استفاده کنیم.