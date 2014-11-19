به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول نامه معرفی محمد فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، مهرداد بذرپاش عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد جلسه رأی اعتماد به وی، چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر پیشنهادی یک هفته فرصت دارد که از برنامه‌ها و سوابق سیاسی خویش در مجلس شورای اسلامی دفاع کند.

پس از استیضاح فرجی‌دانا، دولت، نیلی‌احمد‌آبادی و دانش‌آشتیانی را به عنوان وزرای پیشنهادی مطرح کرد که هر دو به خاطر سوابق سیاسی خود نتوانستند رأی اعتماد مجلس را جلب کنند.

امروز نامه معرفی محمد فرهادی اعلام وصول شد که نمایندگان با ختم صلواتی موافقت خود را با وزیر پیشنهادی علوم اعلام کردند.