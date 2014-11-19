فراخوان همايش ملی ادبیات کودک و نوجوان تمديد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد حسام‌پور، دبير علمي پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان با اعلام اينكه پنجمین همایش مرکز مطالعات ادبیات کودک ویژه داستان و رمان نوجوان است، گفت: «زیبایی‌شناسی رمان نوجوان، رمان نوجوان و بازنمایی مسأله‌‎های روانشناسی و تربیتی در آن، رمان نوجوان و فلسفه، رمان دینی نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس و بررسی فرهنگی و جامعه‌شناسی رمان نوجوان، رمان نوجوان و گونه‌های ادبی، رمان نوجوان و ترجمه و سیر رمان نوجوان در ایران، رمان نوجوان در بازار کتاب، آسیب‌شناسی رمان نوجوان، هنر در رمان نوجوان، رمان نوجوان در آیینه نظریه‌های نقد و رمان نوجوان و رسانه‌های دیگر از محورهای اصلی و پيشنهادي این همایش هستند. »

شرايط شركت در همايش:

حسام‌پور درخصوص شرايط ارسال آثار به این همایش خاطرنشان كرد: «مقاله‌هایی که به رمان‌های خارجی می‌پردازند به شرطی بررسی می‌شوند که تطبیقی باشند و نمونه ایرانی نیز در بررسی خود داشته باشند. » وي افزود: «همچون همایش‌های پیشین دو نشست علمی و یک کارگاه تخصصی نیز همزمان با برگزاری همایش برگزار خواهد شد. موضوع یکی از نشست‌ها بررسی اثرهای یکی از نویسندگان برجسته رمان نوجوان کشور و موضوع نشست دیگر بررسی اثرهای یکی از تصویرگران برجسته کتاب کودک است. » دبير علمي پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان همچنين گفت: «چکیده‌ها حداکثر در 400 واژه، دربردارنده هدف، ضرورت، پرسش‌ها (فرضیه‌ها، در صورت کمی بودن تحقیق)، روش و اشاره‌ای کوتاه به پیشینه باشد. در پایان چکیده، کلید واژگان (حداکثر پنج واژه) و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الکترونیک نویسنده اصلی آورده شود. رزومه کوتاه محققان (حداکثر یک صفحه) نیز پیوست چکیده باشد. »

فراخوان همايش 10 روز تمديد شد

حسام‌پور با بيان اينكه پيش از اين آخرین زمان برای فرستادن چکیده‌مقاله‌ها 30 آبان‌ماه 1393 اعلام شده است، گفت: «اين تاريخ به مدت 10 روز و تا تاريخ دهم آذرماه 1393 تمديد شده است. مهلت دریافت پاسخ هیأت علمی همایش در مورد چکیده‌ها 30 آذر، آخرین زمان ارسال اصل مقاله‌ها 15 بهمن‌ماه و زمان اعلام نظر نهایی هیأت علمی همایش آخر اسفندماه 1393 خواهد بود. » وي همچنين افزود: «همه چکیده‌های پذیرفته شده در مجموعه چکیده مقاله‌های همایش به چاپ می‌رسند. مقاله‌های دریافت شده هم پس از داوری به چهار گروه تقسیم می‌شوند. »

وی در بخش ديگري از اين گفتگو درخصوص سومین جشنواره پژوهش (جشنواره رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر) در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان نيز گفت: «همه رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های ارشد در قلمرو ادبیات کودک که در سال‌های 1384 تا پایان دی‌ماه 1393 منتشر شده یا دفاع شده باشند و در جشنواره‌های پیشین مرکز شرکت نکرده باشند، می‌توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین رساله یا پایان‌نامه کنند. داوطلبان باید دو نسخه از رساله یا پایان‌نامه خود را تا تاریخ 15 بهمن‌ماه 1393 به دبیرخانه جشنواره بفرستند. » وي درباره‌ي موضوع اين رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها عنوان كرد: «موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران یا مقایسه ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر (پژوهش‌های تطبیقی) باشد. همچنین شرکت همزمان رساله و پایان نامه در جشنواره پژوهش و ارائه مقاله برآمده از آنها در همایش امکان‌پذیر است. »

بر اساس اين گزارش، تماس با دفتر همایش و جشنواره با نشانی‌های الکترونیکی زیر امکان‌پذیر است: koodak@rose.shirazu.ac.ir6. نشانی الکترونیکی جشنواره هم succls@shirazu.ac.ir است. همچنین نشانی پستی دبیرخانه همایش و جشنواره به این شرح است: شیراز ـ صندوق پستی ۷۱۳۴۵- ۱۸۴۸ ـ مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ـ دبیرخانه همایش و جشنواره رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر.

اين همايش را مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در تاريخ 15 و 16 اردیبهشت‌ماه 1394 برگزار می‌کند.