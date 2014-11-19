به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت رو زملی صادرات که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار شد، گفت: نباید در فروش کالاها تنها به بازار داخلی اکتفا شود چراکه این بازار بعد از مدتی اشباع می شود و دیگر نمی توان اقدام به راه اندازی کارخانجات و استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز کرد.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه برای شکوفایی و اقتصاد هر کشوری شناخت بازارهای ناشناخته است، عنوان کرد: با دستیابی به بازارهای بیشتر در خارج از مرزهای کشور بحث رقابت ایجاد می شود که این مهم هم منجر به ارتقای کیفیت محصولات خواهد شد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی با سایر کالاها باعث روی آوردن به تکنولوژی های جدید می شود که این امر هم نوآوری صنایع را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان صعنت، معدن وتجارت کردستان یکی از مولفه های صادرات را بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان خواند و افزود: حمایت دولت از صادرکنندگان هم از دیگر مولفه های صادرات محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تقویت بخش صادرات منجر به تقویت سایر بخش ها می شود، بیان کرد: هنگامی که گفتمان دولت تولید صادرات محورباشد آنگاه تصمیمات هم حول این محور اتخاذ می شود.

رئیس سازمان صعنت، معدن وتجارت کردستان اظهارداشت: رفع موانع صادرات نیاز به سرمایه گذاری دولتی وایجاد زیرساخت های لازم دارد.

دره وزمی بیان کرد: دولت در لایحه خروج از رکود در بندهای مختلفی بر صادرات تاکید کرده و این گفتمان باید به بخش خصوصی هم منتقل شود.

وی راحت ترین، سهل ترین و کم سود و بی بهره ترین کار خام فروشی خواند و ادامه داد: با خام فروشی اشتغال و فرصت شغلی و هم چنین ارزش افزوده ایجاد نمی شود.

وی با بیان اینکه هیچ مکتب اقتصادی و دانش بشری از خام فروشی حمایت نمی کند، بیان کرد: جوامعی که دچار تنبلی اقتصادی شدند و به فکر نسل آینده خود نیستند در تلاش برای فروش خام منابع خود هستند.

رئیس سازمان صعنت، معدن وتجارت کردستان با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران هم هیچکسی از پدیده خام فروشی دفاع نمی کند، افزود: بهترین کار برای دستیابی به ثروت ملی این است که اقدام به فرآوری منابع و تولید کالاها کنیم و با ارزش افزوده آنها را به فروش برسانیم.