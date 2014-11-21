به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : شرکت تویوتا ژاپن اعلام کرد: اولین گروه از خودروهای"پیل سوختی" این شرکت در ماه بعد وارد خیابان‌های ژاپن و در سال 2015 میلادی روانه بازارهای جهانی خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه : نرخ تورم در انگلیس در حال افزایش است و در ماه اکتبر این نرخ به 1.3 درصد رسید، این در حالی است که در ماه سپتامبر نرخ تورم 1.2 درصد گزارش شده بود.

خبرگزاری فرانسه : حساسیت‌ها برای سرمایه گزاری در آلمان بالا رفته، این در حالی است که بررسی ها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی در آلمان در حال برگشتن به سمت ثبات است.

رویترز : شیلی ، پایین ترین سرعت رشد اقتصادی خود را در چند سال اخیر تجربه کرد، سرمایه گذاری کاهش یافت و همچنین نرخ تولید داخلی این کشور 0.8 درصد بود که گویای شرایط رو به افول است.

خبرگزاری داچ ول آلمان : همچنان مجلس اروپا و دولت‌های اروپایی بر سر رسیدن به توافق بودجه سال 2015 میلادی ، اختلاف نظر دارند.

ورلد بولتین : کره جنوبی و نیوزلند برای داشتن تجارت آزاد با یکدیگر و گسترش مناسبات بازرگانی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی توافق کردند.

فایننشال تریبون : علیرغم تقاضای پایین جهانی برای نفت ، آمریکا درصدد افزایش تولید "نفت شیل " است.

فایننشال تریبون : نرخ بیکاری در ترکیه بالا رفت و دو رقمی شد و به عدد 10.1 درصد رسید.

آسیانیوز : آمارها نشان می دهند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در ماه اکتبر به دلیل نگرانی از ریسک با کاهش روبرو شده است.

بلومبرگ : به دنبال چهارمین رکود اقتصادی که از سال 2008 میلادی در ژاپن اتفاق افتاد، دولت این کشور در حال ارایه بسته جدید 26 میلیارد دلاری برای رشد اقتصادی ژاپن در سال 2015 میلادی است.

فایننشال تریبون : اندونزی به عنوان یکی از اقتصادهای برتر جنوب شرق آسیا به منظور مرهم گذاشتن بر شرایط نابسامان مالی خود، 30 درصد قیمت سوخت را افزایش داد.

خبرگزاری فایننشال تریبون : استرالیا و هند بر سر داشتن تجارت آزاد با یکدیگر تاکید کردند، در همین حال در سال 2013 میلادی ارزش مناسبات تجاری بین این دو کشور 13 میلیارد دلار بود که در سال 2015 میلادی هر دو کشور برای ارتقای زمینه‌های همکاری تلاش بیشتری خواهند کرد.

رویترز : اوپک به عنوان کوچکترین گام در جهت جلوگیری از سقوط قیمت نفت بر سر کاهش تولید آن موافقت خواهد کرد.