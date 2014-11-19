۴۷۸۸ نفر برای واکسیناسیون به هلال احمر خراسان جنوبی مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا لطیفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد از ابتدای سال تاکنون شش هزار و ۱۶۲ نفر به مرکز کاردرمانی جمعیت هلال احمر استان مراجعه کردهاند.
وی بیان کرد: از مجموع مراجعان به مرکز ۷۹۹ نفر از خدمات فیزیوتراپی بهره برده که که ۳۹۳ نفر زن و ۴۰۶ نفر مرد بودهاند.
لطیفی تصریح کرد: ۸۵ بیمار به ارتوپدی، ۲۰۰ نفر برای کاردرمانی و چهار هزار و ۷۸۸ نفر برای واکسیناسیون به این مرکز مراجعه کردهاند.
وی بیان کرد: توانبخشی شامل اقداماتی با هدف کاستن از تاثیر ناتوانی بر یک فرد و قادر ساختن او برای رسیدن به استقلال است.
لطیفی گفت: توانبخشی نه تنها آموزش افراد دارای ناتوانی، بلکه، مناسب سازی محیط، قادرسازی افراد و مراقبت از حقوق بشری را نیز فراهم میکند.
وی یادآور شد: در سال گذشته نیز ۱۰ هزار و ۶۲۷ نفر از خدمات مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر بهرهمند شدهاند.