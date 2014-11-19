۶۰ برنامه همزمان با هفته بسیج در پاکدشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار، سرهنگ عبدالله اصغری پیش از ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته و اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص بسیج اظهار داشت: بسیج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهیدان گمنامی است كه پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.

این مسئول ادامه داد: بسیج یعنی آمادگی و احساس تکلیف در همه لحظات و با بررسی بیانات مقام معظم رهبری، می توان گفت بسیج منحصر به زمان خاصی نیست و در هر جایی که از انسان کار بطلبد، حضور بسیج ضروری است، امروز کشورها در بخش های مختلف جهان به این نتیجه رسیده اند که نیروهای خود را در قالب بسیج هدایت کنند که برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه ستاد هفته مقاومت بسیج از دو ماه گذشته فعالیت خود را در پاکدشت آغاز کرده، گفت: این ستاد با ریاست فرماندار پاکدشت و دبیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قریب به ۶۰ برنامه را در ایام هفته بسیج (جمعه ۳۰آبان ماه لغایت پنج شنبه ۶آذر ماه امسال) در پاکدشت برگزار می کند.

سرهنگ اصغری ادامه داد: شروع برنامه های این ایام از روز جمعه با حضور فرماندهان و مدیران و بسیجیان در نماز عبادی سیاسی جمعه است که حجت الاسلام محمد مسعودی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاکدشت به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: در حاشیه نمازجمعه نیز نمایشگاه فرهنگی با موضوعات مختلف برگزار خواهد شد که غرفه هایی از جمله عملکرد یکساله اعزام راهیان نور، اقدامات لازم در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی، مردم داری و محرومیت زدایی، اقدامات فرهنگی و نهضت روشنگری، سبک زندگی، عفاف و حجاب و... را تشکیل می دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت از برگزاری قریب به ۶۰ برنامه طی این هفته در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: ویژه برنامه های مختلفی از سوی ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت برگزار می شود که می توان به سرکشی از ۷۰ خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران با حضور مسئولان محلی و برگزاری نشست ها و همایش روشنگری با موضوع دجال واره، اجرای برنامه میقات صالحین، صبحگاه مشترک نظامی و انتظامی، یادواره شهدای مدافع حرم، همایش نقش بسیج در مقابله با شبیخون فرهنگی، افتتاح پروژه های بسیج، یادواره شهدا و تجلیل از بسیجیان نمونه، برگزاری مسابقات سراسری مرحله دوم قرائت و حفظ قرآن کریم بسیج، همایش حلقه سرگروه ها، راهپیمایی و اجتماع حماسی گردان های امام علی (ع) امام حسین (ع) الزهرا(س) بیت المقدس کوثر و اقشار بسیج، نشست روشنگری دجالواره ویژه فرهنگیان و دانش آموزان و آحاد مردم، یادواره شهدای بسیج هنرمندان، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء و... اشاره کرد.