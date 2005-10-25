يك فيلمساز جوان: هنرمندان پيام آوران خوبي ها هستند

داوود آتش‌افروز، كارگردان جوان سينما درگفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: هنر ماهيتش مقدس است، اما برخي آثار هنري به طور مشخص به مقوله دين مي پردازند.

آتش افروز دو اثر سينمايي بر اساس روايات قرآن ساخته است، گفت: قرآن بهترين سوژه براي تهيه فيلم‌هاي ديني است و درس‌هايي را دارد كه نيازمند نگاهي كاوشگرانه است.