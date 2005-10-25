يك فيلمساز جوان: هنرمندان پيام آوران خوبي ها هستند

آتشافروز تصريح كرد:امروز سينماي هاليوود بيشتر از هر سينماي ديگري در به تصوير كشيدن نشانههاي ديني با استفاده از تكنولوژي روز موفق بوده، در حاليكه كشورهاي اين سوي دنيا با وجود داشتن تمدن اسلامي و هويت ديني هنوز درگامهاي نخست قرار دارند.
وي در خصوص برگزاري جشنواره رويش درمشهد گفت: مشهد داراي قابليتهاي عمدهاي در توليد هنر و بويژه فيلمهاي سينمايي و برگزاري جشنواره است كه خود نقطه قوت و افتخاري براي فيلمسازان جوان در اين عرصه ميباشد.
وي در پايان ايران را در منطقه داراي توان علمي و ابزار فني براي توليد فيلمهاي سينمايي دانست.
شايان ذكر است نخستين جشنواره فيلم "رويش" به همت حوزه هنري خراسان رضوي از 13 تا 17 آبان ماه برگزار ميشود.
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