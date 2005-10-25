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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۴۸

به مناسبت برگزاري جشنواره فيلم كوتاه ديني "رويش"

يك فيلمساز جوان: هنرمندان پيام آوران خوبي ها هستند

فيلمساز قادر به ساخت و به تصوير كشيدن لحظاتي است كه مخاطب در شرايط عادي قادر به درك آن لحظات نيست.

 داوود آتش‌افروز، كارگردان جوان سينما درگفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: هنر ماهيتش مقدس است، اما برخي آثار هنري به طور مشخص  به مقوله دين مي پردازند. 

آتش افروز دو اثر سينمايي بر اساس روايات قرآن ساخته است، گفت: قرآن بهترين سوژه براي تهيه فيلم‌هاي ديني است و درس‌هايي را دارد كه نيازمند نگاهي كاوشگرانه است.


آتش‌افروز تصريح كرد:امروز سينماي هاليوود بيشتر از هر سينماي ديگري در به تصوير كشيدن نشانه‌هاي ديني با استفاده از تكنولوژي روز موفق بوده، در حاليكه كشورهاي اين سوي دنيا با وجود داشتن تمدن اسلامي و هويت ديني هنوز درگام‌هاي نخست قرار دارند.

 

وي در خصوص برگزاري جشنواره رويش درمشهد گفت: مشهد داراي قابليت‌هاي عمده‌اي در توليد هنر و بويژه فيلم‌هاي سينمايي و برگزاري جشنواره است كه  خود نقطه قوت و افتخاري براي فيلمسازان جوان در اين عرصه مي‌باشد.

 

وي در پايان ايران را در منطقه داراي توان علمي و ابزار فني براي توليد فيلمهاي سينمايي دانست.

 

شايان ذكر است نخستين جشنواره فيلم "رويش" به همت حوزه هنري خراسان رضوي از 13 تا 17 آبان ماه  برگزار مي‌شود.    

کد مطلب 242465

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