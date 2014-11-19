150 واحد صنفی متخلف در نوشهر پلمپ شد/ ضرورت تشکیل شهرک صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در اتاق اصناف نوشهر، شمار پرونده های تشکیل شده را ۱۸۷ فقره بیان کرد و گفت: ۲۱۹ فقره تخلف در جریان بازرسی ها شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری بیش از پنج هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی در سطح شهرستان صورت گرفت و در نهایت واحدهای صنفی متخلف بیش از ۲۲۳ میلیون ریال جریمه شدند.

وی عنوان کرد: بیشترین شمار پرونده های شتکیل شده به تعداد ۵۱ مورد مربوط به فروردین ماه سال جاری و کمترین تعداد نیز مربط به ماه مهر با ۱۷ فقره پرونده بوده است.

به گفته محسنی، از تعداد کل ۱۹۲ فقره شکایت مردمی، ۸۲ مورد منجر به رضایت شد و ۱۱۲ شکایت در بخش کالا و ۷۸ فقره نیز در بخش خدمات بوده است.

رئیس اتاق اصناف نوشهر، شمار اصناف فعال شهرستان را بیش از ۳۰۰ مورد با حدود ۴۰ اتحادیه بیان کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین شمار واحدهای صنفی بدون پروانه را در بین مشاوران املاک داریم، گفت: بیشترین تخلفات گزارش شده شامل، گرانفروشی، کم فروشی، قاچاق کالا، تقلب در کسر، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور فروش و غیره بوده است.

رئیس اتاق اصناف نوشهر، ایجاد شهرک صنفی در سالجاری را از برنامه های مهم در سالجاری بیان کرد و گفت: بر اساس این طرح مشاغل آلاینده از سطح شهر جمع آوری و به شهرک صنعتی منتقل می شوند.

وی تعیین حدود صنفی را در شهرستان نوشهر امری ضروری برشمرد و گفت: طبق مصوبه شهرداری ها ملزم به ایجاد شهرکهای صنفی شدند و باید این مصوبه در شهرها اجرایی شود.