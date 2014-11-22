لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در جریان معرفی و رای اعتماد وزیر علوم، مجلس شروعکننده این رفت و برگشتها نبوده است، گفت: دولت باید پاسخگوی توقف رشد علمی در کشور باشد.
وی افزود: دولت از زمانی که مجلس از عدم رای اعتماد به وزیر ورزش و عدم رای اعتماد به وزیر علوم برای چندمین بار پیام مجلس را دریافت میکرد، مجلس با کسی تعارف ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نطقهایی که گاهی از سوی رئیسجمهور و سوی مشاور وی مطرح میشود، نشاندهنده این است که رفت و برگشتها به مجلس و ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس نتیجه خوبی ندارد، خط قرمز مجلس، فتنه است. حال رئیسجمهور از هر جناح و جریانی که میخواهد وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند. البته جرقه فتنه هم گاهی از بین جریان نخبگانی به وجود میآید که البته اینها با نفوذ در بین جریان نخبه تلاش به عرض اندام میکنند.
افتخاری گفت: مجلس، رئیسجمهور را میشناسد و من، وزیر پیشنهادی و کسی که به رئیسجمهور پیشنهاد معرفی گزینهای را میدهد، نامهای که به مجلس میرسد، با امضای رئیسجمهور است. بنابراین برای ما اهمیتی ندارد که یک گزینه پیشنهادی از بیرون یا از درون دولت و به واسطه کسی دیگر القا شده است یا نه. مهم این است که نامه از سوی رئیسجمهور به مجلس فرستاده شده و مجلس هم بر اساس امضای رئیسجمهور عمل میکند.