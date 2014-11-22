کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار قطعی است

عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر درباره بازنگری مجدد در نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی منتظر مشخص شدن تورم انتظاری است، یعنی می خواهد روند کاهنده نرخ تورم یکسال آینده که مورد انتظار است محقق شود، آن مشخص شود تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد.
با کاهش تورم نرخ سود کاهش مییابد
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی قطعی است، افزود: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش می یابد، البته باید توجه کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود.
وی در بیان دلایل آن عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی انتظار دارند که پس از اینکه مدت زمانی مثلا یکسال پول آنها در بانک سپرده گذاری شده است، متضرر نشوند و سودی هم عاید آنها شود، بنابراین باید نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم باشد.
همتی با اشاره به نرخ سود 22 درصدی سپرده های بانکی گفت: برخی از بانکها با احتساب نرخ موثر، هزینه این سود حدود 25، 26 درصد برای آنها تمام می شود، بنابراین کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده پول را برای بانکها کاهش می دهد.
بازار متشتت پولها را به جاهای دیگر میبرد
وی ادامه داد: اما ممکن است که در این بازار متشتت، برخیها پولهای خود را از بانکها خارج کرده و به جاهایی ببرند که پول و سود بیشتری به آنها میپردازند، بنابراین اگر بتوانیم یک هماهنگی بین بانکها برای رعایت نرخها ایجاد کنیم و همه بانکها نرخ سود را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه است.
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه باید به فکر سپرده گذاران هم باشیم، عنوان کرد: برخیها میگویند که اگر نرخ سود سپردهها را پائین بیاوریم سپرده گذاران ضرر میکنند، ولی براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانکها در پایان سال جمع بندیهایی را انجام می دهند و اگر به این نتیجه برسند که سود بیشتری را باید به سپرده گذاران بپردازند، به صورت سهم مشاع میتوانند سود را به سپرده گذاران پرداخت نمایند، بر این اساس با بازگشت این سود دیگر سپرده گذاران متضرر نخواهند شد.