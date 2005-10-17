  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۵

علما و انديشمندان مصري با لغو ماده دين در قانون اساسي مصر مخالفت كردند

علما و انديشمندان مصري با لغو ماده دين در قانون اساسي مصر مخالفت كردند

گروهي از علما و فرهيختگان مصري با لغو ماده دوم قانون اساسي مصر كه دين رسمي كشور مصر را دين اسلام عنوان مي كرد، به مخالفت برخاستند.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، 63  عالم ديني، پژوهشگر و  استاد دانشگاه  با بيان اينكه دين اسلام دين كاملتري نسبت به اديان ديگر است، به ناديده گرفتن دين اسلام در قانون اساسي مصر، اعتراض كردند. 

نويسندگان و روزنامه نگاران نيز با اشاره به خطر لغو اين ماده، عواقب آن را گوشزد كرده و با آن به مخالفت برخاستند. 

به گزارش شبكه اينترنتي "نت" به نقل از شبكه "البيان"، در حالي كه مصريان چشم انتظار اصلاحات، تغيير و تحولات ارزنده هستند، حمله به اسلام معنايي  جز تحريك و تشويق بيگانگان ندارد.

" البيان" توضيح داد: اثبات اين متن درقانون اساسي نشان دهنده تلاشي طولاني به منظور تأكيد بر هويت متمدن مصر و توجيه روند اصلاحي و خط مشي آن تا رسيدن به استقلال به دور از دخالتهاي بيگانگان است.

اين شبكه اضافه كرد: اين ماده ديني پاسخگوي اعتقادات مراجع  ديني و ايده هاي مسلمانان مصر است و به منظور وحدت مستمر بايد وجود داشته باشد. 

" البيان " تأكيد كرد: لغو اين ماده قانوني تجاوز به جامعه و تهديد صلح اجتماعي محسوب مي شود.

شبكه اينترنتي "نت" مجموعه اي از پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي است كه با تائيد نظر فرهيختگان  و روشنفكران به بيان نظرات و ديدگاههاي آنها مي پردازد.

کد مطلب 242478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها