علما و انديشمندان مصري با لغو ماده دين در قانون اساسي مصر مخالفت كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، 63 عالم ديني، پژوهشگر و استاد دانشگاه با بيان اينكه دين اسلام دين كاملتري نسبت به اديان ديگر است، به ناديده گرفتن دين اسلام در قانون اساسي مصر، اعتراض كردند.

نويسندگان و روزنامه نگاران نيز با اشاره به خطر لغو اين ماده، عواقب آن را گوشزد كرده و با آن به مخالفت برخاستند.

به گزارش شبكه اينترنتي "نت" به نقل از شبكه "البيان"، در حالي كه مصريان چشم انتظار اصلاحات، تغيير و تحولات ارزنده هستند، حمله به اسلام معنايي جز تحريك و تشويق بيگانگان ندارد.

" البيان" توضيح داد: اثبات اين متن درقانون اساسي نشان دهنده تلاشي طولاني به منظور تأكيد بر هويت متمدن مصر و توجيه روند اصلاحي و خط مشي آن تا رسيدن به استقلال به دور از دخالتهاي بيگانگان است.

اين شبكه اضافه كرد: اين ماده ديني پاسخگوي اعتقادات مراجع ديني و ايده هاي مسلمانان مصر است و به منظور وحدت مستمر بايد وجود داشته باشد.

" البيان " تأكيد كرد: لغو اين ماده قانوني تجاوز به جامعه و تهديد صلح اجتماعي محسوب مي شود.

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