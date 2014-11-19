مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران تودیع و معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر امروز با حضور علیرضا نوذری‌پور، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، برگزار شد، منصور جنتی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت و آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران معرفی شد.

حبیب‌الله براتی با ارائه گزارشی از عملکرد چهارساله فعالیت خود در آبفای شهرها و شهرکهای غرب اظهار داشت: اندازه و حجم کارهایی که در این مدت در محدوده شرکت انجام شده، قابل توجه است.

وی با بیان اینکه امروز نگاه مردم و مسئولان به شرکت تغییر کرده از اقداماتی نام برد که یکبار اما برای همیشه انجام می‌شوند و ادامه داد: نمونه این اقدامات افتتاح شش ساختمان امور آبفا در اندیشه، باغستان، تهرانسر، ... و بود.

براتی از تلاش برای حل وضعیت اسناد املاک متعلق به شرکت و قانونمند کردن قراردادهای شرکت به عنوان اقدام مهم دیگر یاد کرد و گفت: امروز با برون‌سپاری در کارها نه فقط وضعیت پیمانکاران قانونمند شده است بلکه تعداد آنها نیز کاهش یافته است.

جنتی نیز با تشکر از مدیرعامل پیشین شرکت اظهار امیدواری کرد که با هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های مناسب وضعیت شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب از آنچه هست بهتر شود.

لازم به ذکر است که منصور جنتی پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران انجام وظیفه می‌کرد.