دبیرخانه تعاملات اجتماعی منطقه ویژه پارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور اجتماعی وزیر نفت بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح دبیرخانه تعاملات اجتماعی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: توسعه هم افزایی صنعت نفت با مردم یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت نفت در بخش اجتماعی است.

سید امیر طالبیان اضافه کرد: وزیر نفت نیز همواره بر توسعه این تعاملات اجتماعی با محیط پیرامونی تاکید دارند و ایجاد مرکزیتی برای تعاملات اجتماعی صنعت نفت و محیط پیرامونی بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای توسعه تعاملات با محیط پیرامونی گام‌های بسیار مهمی را برداشته است که دبیرخانه تعاملات اجتماعی از اقدامات مهم در این راستا است.

مشاور اجتماعی وزیر نفت توسعه و پیشرفت را مستلزم مشارکت و همراهی مردم دانست و بیان داشت: بهره‌مندی اهالی محیط پیرامونی از پیشرفت‌های صنایع یک امر ضروری است.

بخشدار مرکزی شهرستان عسلویه در این آئین اظهار داشت: با فعالیت مهندس یوسفی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شاهد تحول بسیار خوبی در توسعه محی پیرامونی بوده‌ایم.

سید محمد احمدپور با تقدیر از تعاملات صورت گرفته بین مدیران منطقه ویژه پارس و مسئولان محلی، تاکید کرد: مردم منطقه نیز از تلاش‌های صورت گرفته رضایت نسبی دارند و امیدواریم در اینده نیز شاهد تداوم و بهبود این روند باشیم.