موگابه : بوش و بلر براي تهاجم بر ضد كشورهاي بيگناه هم پيمان شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه ، رابرت موگابه رئيس جمهوري زيمبابوه امروز به شدت از جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس به دليل جنگ اخيرشان بر ضد عراق انتقاد كرد.



موگابه در اظهاراتي در شصتمين سال تاسيس سازمان خوار و بار و كشاورزي سازمان ملل(فائو) در رم ايتاليا گفت : بوش و بلر براي تهاجم بر ضد كشورهاي بيگناه هم پيمان شدند .



رئيس جمهوري زيمبابوه تاكيد كرد: اين حق ملت عراق است كه رهبران خود را با راي خويش انتخاب كنند.



رابرت موگابه در اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير بريتانيا را متهم كرده بود كه در صدد ارائه يك دكترين" سياسي- مذهبي" هستند.



موگابه بعد از اينكه آمريكا و انگليس را متهم به كشتار مردم بي گناه عراق به نام دموكراسي كرد، اعلام نمود كه منشور سازمان ملل تنها مقدس ترين سند و مطرح كننده حقوق ملت هاي ماست و هر چيز ديگري بدعت گذاري سياسي است.

وي گفت كه كشورش هدف تحريم هاي بي جهت ، اعلام شده و اعلام نشده از سوي انگليس و متحدينش واقع شده و آنها سعي دارند حكومت قانوني و مشروع آن كشور را به زير بكشند و توني بلر متكبرانه و با بي شرمي تمام در پارلمان و كابينه اش اعلام كرد كه وي با گروه هاي مخالف زيمبابوه در ارتباط است تا حكومت آن كشور را تغيير دهد.

گفتني است چند روز پيش مطبوعات زيمبابوه گزارش دادند كه نيروهاي امنيتي اين كشور، سفير آمريكا در هراره را به دليل ورود به يك منطقه ممنوعه در نزديكي محل اقامت رسمي رابرت موگابه رئيس جمهوري زيمبابوه دستگير كردند .