تیم شهرداری اردبیل در بازی برتر با ایرانجوان بوشهر مساوی کرد/ دو امتیاز پرید

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر چهارشنبه در استادیوم تختی اردبیل برگزار شد، شهرداری با وجود برتری مطلق و ایجاد موقعیت های متعدد و بیشمار گلزنی در این بازی نتوانست به پیروزی رسیده و سه امتیاز بازی را از آن خود بکند.

در این بازی که بیش از پنج هزار تماشاگر داشت، تیم میزبان از همان دقیقه اول حملات خود را بروی دروازه حریف آغاز کرد، اما شروع طوفانی شهرداری دوام نداشت و بازی خیلی زود به میانه میدان کشیده شد.

تنها فرصت گلزنی 15 دقیقه اول را نیز تیم میهمان رقم زد، بازیکنان ایرانجوان بوشهر در دقیقه 12 یک موقعیت بسیار خوب را از دست دادند، در این صحنه شوت سنگین بازیکن میانی این تیم به شکل خطرناکی از بالای دروازه شهرداری اردبیل به بیرون رفت.

شهرداری اردبیل پس از این موقعیت دوباره نبض بازی را در اختیار گرفت که حاصل آن خلق موقعیت های نصفه نیمه بر روی دروازه جنوبی بود، در دقیقه 20 بازی تیم شهرداری که با دوندگی مصطفی کریمی در جناح راست خوب کار می کرد، توسط این بازیکن موقعیتی را فراهم کرد، نفوذ این بازیکن و ارسال آن به دهانه دروازه مهاجم شهرداری را در موقعیت گلزنی قرار داد که با بی دقتی از دست رفت.

دو دقیقه بعد شهرداری اردبیل دوباره از همان جناح و اینبار نیز توسط کریمی جمله ای را بر روی دروازه تیم ایرانجوان تدارک دید، در این موقعیت نیز ارسال بازیکن میانی شهرداری در حالی که مدافعان و دروازه بان ایرانجوان جا مانده بود و تنها به یک نوک پا نیاز داشت، از عرض دروازه عبور کرد و به بیرون رفت.

اما این پایان کار نبود و تیم شهرداری اردبیل از دقیقه 30 حملات پرتعدادو پردامنه خود را آغاز کرد، در این دقایق تیم میهمان به ضد حملات چشم دوخته بود که در برخی از مواقع بسیار زهردار نشان می داد.

از دست دادن موقعیتهای بیشمار گلزنی در این بازی توسط مهاجمان تیم شهرداری اردبیل، بنوعی جای خالی موسی شهبازی مهاجم ثابت تیم اردبیلی را بیش از پیش احساس شد، این بازیکن به دلیل اخراج در بازی با نساجی مازندران محروم بود.

نیمه دوم نیز با حملات تیم شهرداری اردبیل آغاز شد و این تیم در 10 ابتدایی به مانند نیمه اول صاحب توپ و میدان بود، اما هیچ کدام از فرصت ها به ثمر ننشست تا همچنان آه از نهاد تماشاگران پرشور و خونگرم اردبیلی برآید.

دوباره از دقیقه 55 بازی تیم ایرانجوان بوشهر از لاک دفاعی خارج شد و ضمن کشیدن بازی به میانه میدان حملاتی را بر روی دروازه شهرداری تدارک دید، یکی از این حملات بهترین موقعیت بازی تا آن لحظه بود، در این موقعیت امین مشایخ مهاجم ریزنقش این تیم در غفلت مدافعان شهرداری و پشت مدافعان صاحب توپ شد، ولی فرصت تک به تک را از دست داد.

در این صحنه که در دقیقه 62 اتفاق افتاد، وحید کارگر دروازه بان تیم شهرداری اردیبل بسیار خوب عمل کرد و توپ خطرناک مهاجم حریف را با دست به میانه میدان برگرداند.

در دقیقه 65 بازی تیم شهرداری اردبیل مجبور به تعویض مدافع کناری خود شد، فرهاد نوری که در این بازی عملکرد خوبی نداشت به دلیل مصدومیت جای خود را به تورج رجایی داد، وی با احساس درد از ناحیه مچ پا قادر به بازی نبود، چنانچه موقعیت چند دقیقه قبل ایرنجوان نیز از منطقه نوری روی دروازه ایجاد شده بود.

سه دقیقه بعد شهرداری اردبیل با هدف در اختیار گرفتن میانه میدان و زهردار کردن خط حمله خود دست به تعویض دوم زد، در این دقایق تیم شهرداری به دلیل خستگی بازیکنان تا حدودی میانه میدان را از دست داده بودند، این تیم با تعویض سنتی و آوردن عباس کندل بجای ابراهیم کوه افکن به عنوان مهره تاثیرگذار در بازی های قبلی قدرت تهاجمی خود را افزایش داد.

تاثیر این تعویض خیلی زود مشخص شد و از دقیقه 25 تا 30 سه موقعیت مسلم گلزنی برای مهاجمان تیم میزبان فراهم شد که باز هم نتیجه ای در پی نداشت. در این لحظات شوت سرکش حسن شوشتری به بالای دروازه ایرانجوان رفت و سپس شوت سنگین و دقیق روح الله نعمتی در آستانه دروازه با برخورد به پای مدافع ایرانجوان کرنر شد.

کرنر ارسالی نیز موقعیت بسیار خوبی ایجاد کرد و در چند رفت و برگشت به پای عباس کندل یار تعویضی شهرداری رسید تا اینبار شوت این بازیکن راهی اوت شود.

با از دست رفتن این موقعیت ها سرمربی تیم ایرانجوان در عرض 20 دقیقه سه تعویض انجام داد تا نقشه های دینورزاده سرمربی شهرداری را خنثی کند، براساس تصمیم غلامرضا دلگرم سرمربی تیم ایرانجوان حمید سلیمانی جای خود را به علی غلامرضاپور داد و غلامحسین موجی و حمید محمدی نیز در 10 دقیه پایانی بجای امین مشایخ و علی بیگدلی وارد زمین شدند. بیگدلو در دقیقه 88 تعویض شد.

اما حملات سنگین و دامنه دار شهرداری مجددا از دقیقه 80 تا پایان بازی ادامه یافت، موقعیت خوب دقیقه 85 برای شهرداری اردبیل فرصت طلایی برای پیروزی بود که این فرصت هم از دست رفت.

در این لحظات تماشاگران شاهد بازی بسیار خوبی از تیم شهرشان بودند و به شدت بازیکنان شهرداری را تشویق می کردند. پس از حملات شهرداری اردبیل اینبار نوبت به ایرانجوان رسید تا بازیکنان این تیم در معدود حمله های خود دو موقعیت خوب گلزنی را از دست بدهند.

بیگدلی چند دقیقه قبل از تعویض و در دقیقه 86 دو موقعیت تک به تک را از دست داد، اولین موقعیت را کارگر دروازه بان شهرداری گرفت و دومی را نیز مدافعان میزبان با پا برگرداندند.

پس از این دوباره حملات هشت دقیقه ای و طوفانی شهرداری اردبیل آغاز شد، در این دقایق اکثر بازیکنان تیم اردبیلی در زمین ایرانجوان بوشهر بودند و شاید بیش از 6 موقعیت مسلم را از دست دادند.

یکی از موقعیتها با وشوت دقیقه 93 رقم خورد و مهمترین فرصت گلزنی نیز در دقیقه 95 اتفاق افتاد، شوت دیدنی بازیکن شهرداری می رفت که به کنج دروازه بوشهری بوسه بزند که با پرواز بلند جواد بصاری دروازه بان این تیم به کرنر فرستاده شد تا شهرداری همچون بازی با فجرسپاسی طعم پیروزی را در آخرین دقایق نچشد.

شهرداری اردبیل در روزی که نتیجه سایر رقبا به کام این تیم بود نتوانست تیم ایرانجوان بوشهر را با شکست بدرقه کرده و حداقل تا مکان دوم جدول گروه الف صعود کند. اما با این تساوی این تیم یک پله دیگر در جدول سقوط کرد.

این تیم هم اکنون از شش بازی خود صاحب دو پیروزی دو تساوی و دو شکست بوده و با هشت امتیاز و تفاضل گل صفر در رده هشتم جدول ایستاده است.

تیم شهرداری اردبیل در بازی آینده خود چهارم آذرماه در بندعباس به مصاف تیم آلومینیوم هرمزگان خواهد رفت.

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محمد میرزایی ناطق