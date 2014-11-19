شهرداری بروجرد با سد معبر در خیابانهای شهر برخورد قاطع کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد با انتقاد از وضعیت نامناسب سد معبرها در سطح خیابانهای بروجرد اظهار داشت: مردم بروجرد به ۱۳نفر از اعضای شورای اسلامی شهر رای داده و در واقع به آنها اعتماد کرده اند تا مدیریت شهری در بروجرد سامان یابد اما متاسفانه این مهم تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: فلسفه تشکیل شورای اسلامی در شهرها این است که تعدادی به نمایندگی از مردم در راستای رفع مشکلات شهرها گام بردارند و سپس به شهردار کمک کنند تا مشکلات توسط مجموعه شهرداری رفع شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: متاسفانه در شهر بروجرد به رغم اینکه بازارچه های هفتگی در نقاط مختلف شهر اجرا می شود اما هنوز این تصمیم گیری نتوانسته است از بار سنگین ترافیکی هسته مرکزی شهر بکاهد و متاسفانه تعداد دست فروشان روز به روز در مرکز شهر رو به افزایش است.

آریایی تصریح کرد: از شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری این شهر می خواهیم طوری عمل کنند تا ضمن رفع این مشکل جدی رضایت مردم شهر جلب شود.

مردم بروجرد از عملکرد شهرداری در بحث سد معبر راضی نیستند

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در این باره گفت: متاسفانه در بازدید هایی که از سطح شهر بروجرد داشته ایم مردم بروجرد از عملکرد راهنمایی و رانندگی این شهرستان و همچنین شهرداری بروجرد در بحث سد معبر راضی نیستند.

روحبخشان اظهار داشت: متاسفانه ایستگاه خودروهای روستایی از نقاط مرکزی شهر بروجرد برچیده نشده و راهنمایی و رانندگی بروجرد در بحث کنترل ترافیک در این زمینه ضعیف عمل کرده است.

وی تصریح کرد: در برخی خیابانهای بروجرد وانت های میوه فروش خیابان را بند می آورند و راهنمایی ورانندگی بدون توجه به این حرکت غیرقانونی از کنار این افراد عبور می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد افزود: در بحث سد معبر بارها از طریق شورای شهر به شهرداری بروجرد تذکراتی داده شده که متاسفانه عملکرد مناسبی دیده نشده است.

وی در پایان از راهنمایی و رانندگی شهرستان بروجرد خواست که نسبت به اعمال قانون خودروهای متخلف به خصوص وانت های میوه فروش که خیابانها را بند می آورند و موجب آلودگی صوتی می شوند اقدام کند.