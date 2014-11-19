شهدای انقلاب الگوی احیای امر به معروف و نهی از منکر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن فریدون عصر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان با اشاره به وظایف و مسئولیت های محوله به این بنیاد اظهار داشت: جامعه مخاطب ما خادمان به انقلاب و نظامند.

وی با اشاره به رشادتها و جانفشانی شهدا و ایثارگران گفت: وظیفه ما تلاش برای جبران این رشادتهاست.

مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان جایگاه رفیع شهدا و ایثارگران و خانواده های آنان در انقلاب را قدردانی مردم از آنان دانست و گفت: رفع مشکلات درمانی والدین شهدا و جانبازان در اولویت برنامه های بنیاد شهید است.

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه شهدا ادامه دهنده فرهنگ حسینی و عاشورایی و احیاگر واقعی امر به معروف و نهی از منکر هستند، اظهار داشت: یاد و خاطره شهدا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای همیشه زنده و ماندگار است.

حسن سعدالدین با تاکید بر اینکه همه برنامه های فرهنگی باید به شهدا ختم شود، اظهار داشت: امیدواریم با تکمیل ساخت معراج الشهدای سمنان شروع برنامه های آتی و پایان مراسم در مزار شهدا خواهد بود.

وی از آراسته مدیر جدید به بنیاد شهید شهرستان سمنان خواست تا نسبت به پیگیری تکمیل مجتمع فرهنگی ایثارگران شناسایی و اولویت بعدی مشکلات خانواده های شهدا و جانبازان، تدوین برنامه جامع سرکشی از خانواده های معظم شهدا برنامه ریزی و پیگیری لازم را داشته و از زحمات رستگار رئیس سابق تقدیر و تشکر کرد.

آراسته به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان معرفی و از زحمات رستگار رئیس سابق تقدیر و تشکر شد.