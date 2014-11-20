به گزارش خبرگزاری مهر، شوماخر در ماه دسامبر سال گذشته در جریان اسکی تفریحی از ناحیه سر دچار سانحه شد و برای مدت‎های زیادی در گرنوبل فرانسه به حالت کما فرو رفت.

وی در ماه ژوئن به بیمارستانی در لوزان سوییس منتقل شد و در حال حاضر در منزلش که در نزدیکی دریاچه ژنو قرار دارد، تحت مراقبت است.

استریف که خودش به دلیل سانحه رانندگی در برزیل از سال 1988 بر روی صندلی چرخدار می‎نشیند در گفتگو با رادیو فرانسه اظهار کرد: شومی بر روی ویلچر می‎نشیند و خیلی خوب گذشته را به خاطر نمی‎آورد. وی در صحبت کردن هم دچار مشکل شده است. البته حال شومی در حال بهتر شدن است اما همه چیز بستگی به آینده دارد. در حال حاضر در وضعیت دشواری است و نمی‎تواند صحبت کند.

وی افزود: شومی هم مثل من ویلچری شده و نمی‎تواند گذشته را به خاطر بیاورد.