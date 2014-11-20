به گزارش خبرنگار مهر، حدود 30 نفر از روسای ادارات، مشاورین و کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی سازمان مرکزی، معاونین و روسای ادارات طرح و توسعه بنادر امام خمینی(ره)، بوشهر، چابهار، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، آبادان، نوشهر، لنگه و شهید باهنر به میزبانی بندر شهید رجایی گردهم آمدند تا درخصوص موضوعات پژوهشی به هم اندیشی و تبادل نظر بپردازند.

این گردهمایی دوروزه با سخنرانی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کار خود را آغاز کرد. ابراهیم ایدنی در این نشست بر ضرورت یکپارچه سازی عملیات بندری، بهبود شرایط کار نیروی انسانی در بنادر و توسعه کشتیرانی ساحلی به منظور رونق بخشی بیشتر به صنعت حمل و نقل دریایی کشور تأکید کرد.

وی در همین رابطه بیان کرد: با توجه به پتانسیل مرکز مطالعات سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطمئن هستیم مشکلات در حوزه مطالعات اقتصادی با تجمیع وظایف حل می شود و به عنوان مرجع تصمیم سازی خود را نشان می دهد.

ایدنی با اشاره به اینکه نقش مهم مرکز مطالعات سازمان بنادر و دریانوردی طی سالیان اخیر، افزود: توجه به مطالعه و تحقیق موجب می شود مدیران بنادر و دریانوردی در حوزه تصمیم گیری به روزتر عمل کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان اینکه تشکیل اتاق فکر مباحث پژوهشی و مطالعاتی برای استان های ساحلی ضروری است، اظهار داشت: طرح جامع بنادر بازرگانی کشور که در دست تدوین می باشد، به خاطر ماهیت راهبردی آن بسیار مهم است.

طرح جامع؛ نقشه راه توسعه بنادر بازرگانی کشور

ایدنی علت انحراف یافتن برخی طرح های توسعه را ناکارآمد بودن آنها دانست و خواستار تهیه سند و طرحی جامع به عنوان نقشه راه توسعه تمامی بنادر کشور شد.

وی اضافه کرد: از مرکز مطالعات سازمان بنادر انتظار می رود که مشکلات بخش های عملیاتی بنادر بازرگانی را با تدوین صحیح و دقیق طرح جامع به حداقل برسانند.

وی در ادامه تاکید کرد: با بررسی و تدوین طرح های جامع، مسائل و مشکلات بنادر به حداقل می رسد و نیازهای هر بندر با توجه به مولفه های منطقه ای بنادر تامین می شود.

ایدنی همچنین خاطرنشان کرد: در بخشی از طرح های مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر نیاز است تا به مولفه هایی مانند نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین صنایع در اقتصاد ملی توجه بیشتری صورت گیرد تا قدرت چانه زنی مدیریتی برای رفع مشکلات افزایش یابد.

وی از عزم جدی مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در راستای تأمین اراضی لازم در بخش های پشتیبانی و پسکرانه بندر شهید رجایی برای در اختیار گذاشتن آن به سرمایه گذاران سخن به میان آورد و گفت: در مطالعات طرح جامع باید امکان سنجی توسعه آتی در بخش خشکی و دریایی نیز بجدّ مدنظر قرار گیرد.

ایدنی به ضرورت تدوین طرح های توسعه دریایی نیز اشاره کرد و گفت: باید در زمینه تهیه طرح جامع دریایی نیز به موازات طرح جامع خشکی توجه لازم صورت گیرد.

تأکید بر ضرورت یکپارچه سازی عملیات بندری و ساماندهی و ضعیت کارگران

مدیرکل حوزه بندری و دریایی استان هرمزگان بر ضرورت یکپارچه سازی عملیات بندری برای افزایش بهره وری بنادر تجاری این استان تاکید کرد و افزود: باید مسئولیت کشتی از زمان ورود به لنگرگاه تا زمان خروج با مجموعه مدیریتی بندر باشد و آن موقع است که می توانیم روی شاخص های عملیاتی بحث کنیم.

به گفته ایدنی، توسعه کابوتاژ (کشتیرانی ساحلی) از مهم ترین برنامه های در دست اقدام بندر شهید رجایی است و با توجه به انجام 88 درصد حمل و نقل از این بندر با جاده صورت می گیرد، عملیات کابوتاژ کاهش مصرف سوخت، آلودگی، استهلاک جاده ها و ترافیک را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: با انتقال بخشی از محموله های وارد شده به بندر شهید رجایی به بنادر شمال غرب خلیج فارس مانند بنادر استان های بوشهر و خوزستان زمینه اشتغال بیشتر ساحل نشینان و ماندگاری مردم در این مناطق را فراهم می کند و زمان انتقال بار با توجه به نزدیکی به تهران نیز کاهش می یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خواستار توجه بیشتر به وضعیت نیروی انسانی شاغل در بنادر شد و خاطرنشان کرد: مشاغل دریایی و بندری به دلیل سختی شرایط کار در اسکله ها و دریا باید در زمینه های بیمه و دستمزد به صورت کامل تامین شوند.

وی همچنین خواستار انجام تحقیقات و مطالعات لازم در خصوص تدوین طرحی به منظور ساماندهی وضعیت نیروهای کارگری در بنادر کشور شد و در پایان اضافه کرد: این اقدامات بر روی بهره وری حداکثر بنادر تاثیر مثبت می گذارد و با بررسی و مطالعات در صنعت حمل و نقل دریایی روند توسعه سرعت می گیرد.

مهدی مهذبی معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به عنوان دبیر این نشست به تشریح اهداف برگزاری این گردهمایی پرداخت. در بخش دیگری از این نشست نیز، مبحث اهمیت اقتصاد دانش بنیان و نقشه جامع علمی کشور توسط "محمدعلی حسن زاده" مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی کشور برای شرکت کنندگان تشریح شد.

پروژه های مطالعاتی سال92 و 93، دستورالعمل حمایت از پایان نامه هاو فعالیت های پژوهشی دانشجویی، مروری بر طرح های جامع بنادر طی چهار دهه گذشته در کشور، گردش کار کمیته تحقیق، گردش کار پروژه های دانشجویی و نحوه انتشار کتب و مقالات از جمله مباحثی بود که توضیحات آن توسط مدیران و کارشناسان مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی در روز نخست ارایه شد.

از سوی دیگر، موارد پیشنهادی مدیران و کارشناسان بنادر هفت استان ساحلی کشور در خصوص طرح مطالعات فاز اول طرح مطالعات جامع بنادر بازرگانی ایران بررسی و نقطه نظرات تیم مطالعاتی شرکت مشاور این طرح نیز مطرح شد.

در روز دوم این نشست، پیش نویس سند توسعه دریایی و سند فناوری و ارتباط سازمان بنادر با دانشگاه ها و مراکز علمی برای شرکت کنندگان تشریح شد و چگونگی افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان بنادر برای دستیابی به اهداف تعیین شده تببین گردید.

همچنین پس از ارایه گزارش عملکرد معاونت های طرح و توسعه و کارنامه پژوهشی ادارات کل بنادر و دریانوردی استان ها، نشست پرسش و پاسخ در خصوص مباحث محوری این نشست برگزار شد.

در بخش پایانی نشست در روز دوم که به جمع بندی مباحث مطرح شده اختصاص داشت، "محمدعلی حسن زاده" مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تقدیر از میزبانی شایسته بندر شهید رجایی، به بیان دلایل انتخاب این بندر برای برگزاری نخستین گردهمایی معاونین طرح و توسعه بنادر کشور پرداخت و گفت: بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور تا بدانجا در اقتصاد ملی اثرگذار می باشد که 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور به درآمدهای این بندر وابسته است. برهمین اساس، تکمیل اطلاعات لازم در خصوص این بندر برای بازنگری طرح مطالعات جامع بنادر بازرگانی کشور به عنوان یک ضرورت اساسی می بایست هر چه سریعتر انجام می شد.

وی بیان کرد: تاکنون تدوین هفت فصل نخست این طرح به پایان رسیده است که پس از تغییر دستگاه ناظر این طرح از معاونت توسعه و تجهیز بنادر به مرکز مطالعات راهبردی سازمان، بحث بازنگری مطالعات انجام شده در دستور کار قرار گرفت و طی سال جاری بیش از 300 ایراد متنی و محتوایی در فصول مختلف گزارش این طرح توسط بنادر مختلف احصاء و به مرکز ارسال شد که تاکنون بیش از 150 مورد اعمال شده است.

حسن زاده بر ضرورت انجام مطالعات مربوط به جزایر خلیج فارس تأکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان طرح و توسعه بنادر خواست تا به منظور گرامیداشت هفته پژوهش حتماً برنامه های مختلفی را به مرحله اجرا درآورند.

وی از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور تشکیل بانک اطلاعات پژوهشی سازمان بنادر سخن به میان آورد و گفت: در تلاش هستیم تا این سازمان را به جایگاه مرجعیت علمی در مباحث دریایی و بندری ارتقاء دهیم.

مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه نظر به راهبردهای نقشه جامع علمی کشور می بایست پروژه های مطالعاتی حوزه بندر و دریا مسأله محور باشد، گفت: در این راستا لازم است تا با احصاء چالش های هر بندر به صورت مستقل، اولویت های پژوهشی به صورت کاربردی تعریف و پروژه های مطالعاتی اجرا شود.

حسن زاده در پایان اقدامات صورت گرفته در این مرکز و همچنین برگزاری نخستین نشست هم اندیشی معاونین طرح و توسعه بنادر سراسر به عنوان شروعی خوب برای رقم خوردن یک حرکت علمی در سازمان بنادر توصیف کرد و گفت: این حرکت می تواند نویدبخش رقم خوردن اتفاقی خوش در حوزه دریایی و بندری کشور باشد.