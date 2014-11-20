بازیکنان مس رفسنجان دوندگی بیشتری در بازی با شهرداری تبریز داشتند

وینگو بگوویچ امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برتری دیروز تیم مس رفسنجان در خانه شهرداری تبریز اظهار داشت: هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و خوشحالم که در نهایت تیم بنده، مس بود. البته شهرداری هم بازی پایاپایی را با ما انجام داد.

وی ادامه داد: بازیکنان هر دو تیم فیزیکی و دونده بازی کردند و در اغلب صحنه های بازی شاهد این بودیم که بازیکنان برای تصاحب توپ با یکدیگر درگیر بودند، اما موقعیت های گل هم روی دروازه ها حادث شد که این موضوع بازی را زیبا تر کرده بود.

بگوویچ عنوان کرد: تیم ما نمایش خوب و منطقی در این بازی داشت و بازیکنانم دوندگی زیادی داشتند و من از عملکرد آنها رضایت دارم.

وی افزود: در این بازی موقعیت کم نداشتیم و یک بار هم به تیر دروازه حریف زدیم، البته شهرداری هم خوب کار کرد و آنها هم یک بار به تیر دروازه ما زدند.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با ابراز رضایت از نتیجه به دست آمده در این بازی یادآور شد: تلاش خواهیم کرد که نتایج خوب و صدرنشینی تیم مس رفسنجان را در گروه "ب" لیگ دسته اول حفظ کنیم و در اخر فصل کارنامه خوبی داشته باشیم.

از چارچوب بازی های هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر دیروز از گروه "ب" تیم مس رفسنجان میهمان تیم شهرداری تبریز بود که توانست در پایان به برتری یک بر صفر در خانه حریف دست یابد.